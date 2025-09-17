  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

پیام امام جمعه اهل سنت خاش در پی حادثه تروریستی محور خاش - زاهدان

پیام امام جمعه اهل سنت خاش در پی حادثه تروریستی محور خاش - زاهدان

خاش - امام جمعه اهل سنت خاش در پیامی ضمن محکومیت حادثه تروریستی روز گذشته محور خاش- زاهدان، این اقدام را ناشی از عصبانیت دشمنان از برگزاری باشکوه هفته وحدت در استان و با هدف تضعیف آن دانست.

مولوی عبدالستار حسین زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: وقتی اقدامات مردمی در راستای وحدت و یکپارچگی در استان شکل می‌گیرد که در هفته وحدت شاهد آن بودیم، دشمنان وحدت همواره در تلاش‌اند تا این انسجام و صمیمیت را از بین ببرند. آنان گاه به‌صورت پنهانی یا در اشکال مختلف وارد میدان می‌شوند و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کنند.

امام جمعه اهل سنت خاش افزود: اما مردم ما همواره بیدار و هوشیار بوده‌اند، هستند و خواهند بود. هیچ‌گاه اعمال ننگین تروریست‌ها و گروهک‌های معاند را نه تنها تأیید نمی‌کنند، بلکه به شدت محکوم کرده و در برابر آن‌ها موضع خواهند گرفت.

وی بیان کرد: حادثه‌ای که در مسیر سیب سوران و خاش رخ داد و طی آن تعدادی از نیروهای انتظامی ما آسیب دیدند و دو نفر به شهادت رسیدند، بسیار تلخ بود. استدعای ما از مردم شریف استان و هم‌میهنان عزیز این است که با دقت کامل و هوشیاری، مراقب باشند تا جریان‌های معاند و مخالف نظام و وحدت و اسلام، نتوانند نفوذ کنند و دست به چنین جنایاتی بزنند. اینگونه جنایات چره استان را نیز مخدوش می‌کند.

کد خبر 6592323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها