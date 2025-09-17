پیام امام جمعه اهل سنت خاش در پی حادثه تروریستی محور خاش - زاهدان

مولوی عبدالستار حسین زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: وقتی اقدامات مردمی در راستای وحدت و یکپارچگی در استان شکل می‌گیرد که در هفته وحدت شاهد آن بودیم، دشمنان وحدت همواره در تلاش‌اند تا این انسجام و صمیمیت را از بین ببرند. آنان گاه به‌صورت پنهانی یا در اشکال مختلف وارد میدان می‌شوند و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کنند.

امام جمعه اهل سنت خاش افزود: اما مردم ما همواره بیدار و هوشیار بوده‌اند، هستند و خواهند بود. هیچ‌گاه اعمال ننگین تروریست‌ها و گروهک‌های معاند را نه تنها تأیید نمی‌کنند، بلکه به شدت محکوم کرده و در برابر آن‌ها موضع خواهند گرفت.

وی بیان کرد: حادثه‌ای که در مسیر سیب سوران و خاش رخ داد و طی آن تعدادی از نیروهای انتظامی ما آسیب دیدند و دو نفر به شهادت رسیدند، بسیار تلخ بود. استدعای ما از مردم شریف استان و هم‌میهنان عزیز این است که با دقت کامل و هوشیاری، مراقب باشند تا جریان‌های معاند و مخالف نظام و وحدت و اسلام، نتوانند نفوذ کنند و دست به چنین جنایاتی بزنند. اینگونه جنایات چره استان را نیز مخدوش می‌کند.