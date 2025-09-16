علمای اهل سنت سوران عوامل حادثه تروریستی امروز را دشمنان اسلام خواندند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان سیستان و بلوچستان امروز بار دیگر شاهد حادثه‌ای تلخ و جان‌سوز بود؛ حمله تروریستی مزدوران دشمن، دو تن از حافظان امنیت مردم را به آسمان فرستاد و دل‌های بسیاری را داغدار کرد. این مدافعان، مأموران و نماد ایستادگی در برابر هرگونه ناامنی و ناآرامی بودند. کسانی که به امنیت مردم حمله می‌کنند، در حقیقت آرامش جامعه را نشانه گرفته‌اند و با هدف ایجاد ترس و تفرقه، دست به جنایت می‌زنند. اما مردم این استان، سال‌هاست که در برابر چنین توطئه‌هایی ایستاده‌اند.

شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان، همواره در کنار یکدیگر زیسته‌اند؛ در سخت‌ترین لحظات، خون‌شان در هم آمیخته و در برابر تروریسم، شانه به شانه مقاومت کرده‌اند. این همدلی، نه فقط یک خاطره تاریخی، بلکه حقیقتی زنده و جاری‌ست که با هر حادثه، ریشه‌دارتر می‌شود. دشمنان اسلام و ایران باید بدانند که وحدت این مردم، با هیچ حمله‌ای فرو نمی‌ریزد. شهادت فرزندان این خاک، نه ضعف، بلکه نشانه‌ای از قدرت ایمان و اتحاد است. امروز بیش از همیشه، باید صدای وحدت بلندتر شود تا در برابر فتنه‌گران، دیوار همدلی، مستحکم‌تر شود.

جنایتکاران در حملات تروریستی استان، مزدوران دشمن بوده و بویی از اسلام نبرده‌اند

مدیر حوزه علمیه اهل سنت سوران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، وحدت را یکی از اصول بنیادین و حیاتی ملت مسلمان ایران دانست و اظهار داشت: وحدت، ریشه‌ای وجودی در جامعه اسلامی دارد و هرکس بخواهد آن را برهم بزند، دشمن ایران و اسلام است.

مولوی محمد حسن بیجارزهی، با اشاره به موضع روشن اسلام در برابر خشونت و افراط‌گرایی، تصریح کرد: دین اسلام هرگونه جنایت تروریستی و تعرض به امنیت و وحدت مسلمانان را به شدت محکوم می‌کند.

مولوی بیجارزهی افزود: کسانی که حاضر می‌شوند خون انسان‌ها، به‌ویژه مسلمانان را بریزند، نمی‌توان آنان را مسلمان دانست. مسلمان واقعی هرگز دست به چنین جنایاتی نمی‌زند و نباید باعث ناامنی و سلب آرامش مردم شود.

فریب خوردگان دشمن هرچه زودتر توبه کنند

وی با دعوت از افراد فریب‌خورده برای بازگشت به مسیر درست، گفت: این افراد باید هرچه سریع‌تر توبه کنند و از اقدامات نادرست خود دست بردارند؛ چرا که چنین رفتارهایی مورد تأیید خداوند نیست و ما نیز آن را نمی‌پذیریم.

در پایان، مدیر حوزه علمیه اهل سنت سوران با اشاره به نقش کلیدی علما و بزرگان طوایف در هدایت جامعه، خاطرنشان کرد: از علما و بزرگان انتظار می‌رود با نصیحت و روشنگری، افراد فریب‌خورده را از دام دشمنان اسلام نجات دهند و آنان را به راه حق بازگردانند.

تأکید امام جمعه اهل سنت سوران بر وحدت اسلامی و محکومیت فتنه‌گران

امام جمعه اهل سنت سوران، در گفت‌وگوی با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حیاتی وحدت در جامعه اسلامی، اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز کشور، ثمره گران‌بهای انقلاب اسلامی ایران است؛ انقلابی که با تکیه بر ایمان، همدلی و اتحاد مردم شکل گرفت و امروز نیز با همین مؤلفه‌ها پابرجاست.

مولوی کادربخش جهاندیده، با بیان اینکه همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد، افزود: از گذشته‌های دور تاکنون، پیروان این دو مذهب در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، برادرانه همدل بوده‌اند و در سختی‌ها و شادی‌ها شریک. این همدلی امروز نیز ادامه دارد و جلوه‌ای از وحدت اسلامی را به نمایش گذاشته است.

مولوی جهاندیده با هشدار نسبت به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه، تصریح کرد: برخی عناصر مغرض و وابسته به بیگانگان نمی‌توانند این آرامش و برادری را تحمل کنند و با طراحی حوادث و فتنه‌انگیزی، در پی ایجاد شکاف میان مسلمانان هستند. اما باید بدانند که این اقدامات محکوم به شکست است. این افراد نه شیعه‌اند و نه سنی؛ بلکه مزدورانی هستند که در خدمت اهداف دشمنان اسلام قرار دارند. هرگونه اقدام علیه امنیت، دین و مردم، محکوم است و جایی در میان امت اسلامی ندارد.

امام جمعه اهل سنت سوران در پایان سخنان خود تأکید کرد: وحدت اسلامی نباید محدود به شیعه و سنی باشد، بلکه باید در میان همه مسلمانان، فارغ از قومیت و مذهب، گسترش یابد. تنها با چنین انسجامی می‌توان در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی ایستادگی کرد و آینده‌ای روشن برای امت اسلامی رقم زد.