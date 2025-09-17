به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی صبح چهارشنبه در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت جشن احسان مهر در استان گلستان برگزار شد اظهارکرد: با توجه به برکات جمهوری اسلامی ایران و سیستم قضائی کشور، توجه ویژه‌ای به حقوق مردم و رعایت حق‌الناس در روند رسیدگی به پرونده‌ها داریم. در همین راستا، قوه قضائیه با صدور احکام قانونی به حمایت از خانواده‌های زندانیان و رفع مشکلات معیشتی آنان می‌پردازد.

وی ادامه داد: خانواده‌های زندانیان به ویژه فرزندان آنان که آینده‌ای درخشان در انتظارشان است، باید در شرایط مناسبی قرار داشته باشند تا از آسیب‌های اجتماعی به دور باشند. مشکلات معیشتی و هزینه‌های تحصیل فرزندان این خانواده‌ها، چالش‌هایی را ایجاد کرده است که ما در دادگستری استان تلاش داریم تا این مشکلات را حل کنیم.

حمایت‌های مالی و تحصیلی از خانواده‌های زندانیان

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین به اقدامات مختلف انجام شده برای حمایت از خانواده‌های زندانیان در سطح استان اشاره کرد.

طبق گفته آسیابی، در شش ماه اخیر بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان توسط خیرین اختصاص یافته و بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان برای حمایت‌های تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان هزینه شده است.

وی افزود: همچنین در زمینه کمک‌های غیر نقدی، اقلام معیشتی و ضروری برای هزار و ۵۰۰ خانواده زندانی تأمین شده است که این اقدام با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و دیگر نهادهای حمایتی انجام گرفته است.

حمایت‌های درمانی و اشتغالزایی برای خانواده‌های زندانیان

‌آسیابی به توافقات جدید در حوزه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: یکی از اتفاقات خوب اخیر، انعقاد قرارداد با درمانگاه‌های شهرستان گرگان برای ارائه خدمات دندانپزشکی به خانواده‌های زندانیان است. این خدمات شامل تخفیف‌های ویژه و در برخی موارد حتی رایگان به خانواده‌های زندانیان ارائه می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: به منظور تقویت اشتغال خانواده‌های زندانیان، وام‌های قرض‌الحسنه و خدمات مهارتی به بیش از ۸۵ نفر از اعضای این خانواده‌ها اختصاص یافته است. این اقدامات به‌ویژه برای تقویت معیشت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای این افراد در نظر گرفته شده است.

آسیابی از همه خیرین و نهادهایی که در راستای کمک به خانواده‌های زندانیان در استان گلستان همکاری کرده‌اند تشکر و قدردانی کرد و گفت: با کمک‌های خیرین، امیدواریم که در آینده بتوانیم شرایط بهتری برای خانواده‌های زندانیان فراهم کنیم و از آسیب‌های اجتماعی آنان جلوگیری کنیم.