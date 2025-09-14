برگزاری نخستین دوره همایش علمی آموزشی بازآفرینی شهری در اراک

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اولین دوره همایش علمی آموزشی بازآفرینی شهری با محوریت ایجاد فرصت‌های بهسازی و رونق گردشگری، با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران، مسئولان استانی، متخصصان، و علاقه‌مندان، دانشگاهیان روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور ماه سال جاری در سالن فرهنگسرای شهر اراک برگزار می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: این مراسم با هدف اصلی «ایجاد فرصت‌های بهسازی و رونق گردشگری» در بافت‌های شهری، به اشتراک‌گذاری تجربیات موفق و چالش‌های پیش روی مجریان طرح‌های بازآفرینی شهری و فعالان حوزه گردشگری، جذب و مشارکت دانشگاهیان و پژوهشگران پیشرو برای ارائه دیدگاه‌های و پشتوانه علمی به مباحث برگزار می‌شود.

لنجابی، شناسایی ظرفیت‌های پنهان در مناطق شهری نیازمند بازآفرینی، اعم از بناهای تاریخی واجد ارزش، فضاهای عمومی بلااستفاده‌، زیرساخت‌های قابل احیا، بررسی رویکردهای اصولی و خلاقانه در مرمت، احیا، و

بهره‌برداری از بناهای تاریخی، اماکن مذهبی، و محلات قدیمی که قابلیت تبدیل به مقاصد گردشگری را دارند از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

وی تاکید کرد: امید است نتایج این همایش به سرعت در پروژه‌های عملیاتی شهری تجلی یابد و شاهد تحولات مثبتی در شهرها، به ویژه در زمینه بهسازی و رونق گردشگری باشیم.