۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

۵۲۱هزار نفر مسافر از پایانه مرز سرو در ارومیه تردد کرده اند

ارومیه - مدیر پایانه مرزی سرو از تردد بیش از ۵۲۱ هزار نفر مسافر از این پایانه در سال جاری خبر داد.

بابک شیوخی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال بیش از ۵۲۱ هزار نفر مسافر از این پایانه تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه پایانه مرزی سرو پس از پایانه‌های رازی و تمرچین در رتبه سوم تردد مسافری قرار دارد، افزود: از مجموع مسافران، حدود ۲۵۵ هزار نفر وارد کشور و نزدیک به ۲۶۶ هزار نفر از کشور خارج شدند.

مدیر پایانه مرزی سرو ادامه داد: در این مدت، یک هزار و ۳۴۷ دستگاه ناوگان مسافربری جابه‌جایی مسافران را از طریق این پایانه بر عهده داشتند و همچنین نزدیک به ۲۱ هزار دستگاه ناوگان باری از این مرز تردد کردند که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار دستگاه وارد کشور و حدود ۱۱ هزار دستگاه خارج شدند.

به گفته مدیر پایانه مرزی سرو این میزان، از نظر تردد کامیون‌های ورودی نسبت به سال گذشته ۲۲.۳۴ درصد افزایش داشته است.

شیوخی همچنین از رشد قابل توجه ترانزیت در این پایانه خبر داد و گفت: همچنین در این مدت بیش از ۶ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از این مرز تردد کرده‌اند که در این میان، ترانزیت ورودی با رشد ۴۳.۷۷ درصدی و ترانزیت خروجی با رشد ۳.۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

کد خبر 6593170

