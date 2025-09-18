مجتبی ناصر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه اقامه نمازهای مغرب و عشاء از ۲۵ شهریور هر روز در مصلای خاتمالانبیاء (ص) با امامت حاج آقا محمدی آغاز شده است. این اقدام با هدف تقویت انسجام دینی، ترویج فرهنگ نماز جماعت و فراهم کردن فضای معنوی برای شهروندان اجرا میشود.
ناصر ادامه داد: دربهای مصلی خاتمالانبیاء (ص) از یک ساعت قبل از اقامه نماز باز میشود تا نمازگزاران بتوانند با آرامش وارد مصلی شده و بدون دغدغه در نماز جماعت شرکت کنند. این اقدام با هدف تسهیل حضور مردم و ایجاد فضای معنوی مناسب برای اقامه نماز انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر برنامههای جانبی خاصی پیشبینی نشده و هدف اصلی، ایجاد فرصت برای اقامه نماز توسط افرادی است که بهصورت گذری عبور میکنند و همچنین امکان حضور راحت ساکنان اطراف مصلی در نماز جماعت فراهم شود. ان شاءالله در آینده نزدیک نماز صبح نیز به این برنامهها اضافه خواهد شد.
ناصر با بیان اینکه برگزاری منظم نمازهای جماعت نمادی از وحدت و همبستگی اسلامی است، تصریح کرد: این برنامهها علاوه بر ارتقای فضای معنوی، موجب تقویت پیوندهای اجتماعی و دینی در سطح شهر میشود.
وی افزود: به منظور رفاه نمازگزاران، محل مناسب برای پارک خودروها در اطراف مصلی پیشبینی شده و حضور مؤمنان با سهولت انجام خواهد شد.
مسئول پویش «ایران همدل» در ادامه با تأکید بر اهمیت استمرار این برنامهها گفت: هدف از این اقدامات تنها برگزاری نماز نیست، بلکه ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت بهصورت روزانه و دائمی است تا خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم با ارزشهای دینی و معنوی بیشتر انس بگیرند و انسجام اجتماعی و دینی در شهر تقویت شود.
ناصر ابراز امیدواری کرد استقبال مردم از این برنامههای معنوی روز به روز افزایش یابد و حضور اقشار مختلف جامعه، از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان، موجب ارتقای سطح معنوی و اجتماعی زنجان شود.
نظر شما