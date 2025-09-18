به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن در اظهارات هفتگی خود خطاب به ملت یمن و دیگر ملتهای منطقه گفت دشمن صهیونیست جنایت قرن را در نوار غزه در مقابل دیدگان و گوشهای تمام جهان ادامه میدهد.
وی ادامه داد که صحنههای نسلکشی در غزه وحشتناک و غمانگیز است و هر کسی که ذرهای وجدان انسانی برایش باقی مانده باشد را وادار به موضعگیری میکند.
الحوثی تصریح کرد که دشمن از تمام ابزارهای نسلکشی با بمبهای آمریکایی، بریتانیایی و آلمانی استفاده میکند و از سوخت و نفت عربی بهره میبرد.
وی با اشاره به اینکه دشمن صهیونیست از سستی بزرگ در جهان اسلام بهره میبرد، تاکید کرد که تهدیدات دشمن اسرائیلی متوجه تمام امت اسلامی است و تنها به صحنه فلسطین محدود نمیشود. مسلمانان سستی کردند و تماشاگر کشتار مردمی بودند که جزئی از آنها هستند، در حالی که خودشان نیز هدف طرح صهیونیستی قرار دارند.
عبدالملک بدر الدین الحوثی تصریح کرد که حجم مظلومیت مردم فلسطین به این معنی است که مسئولیت بر دوش مسلمانان و تمام جهان بزرگ و سنگینتر میشود. بیتوجهی مسلمانان و شانه خالی کردن آنها از مسئولیت در قبال مردم فلسطین، آنها را از مسئولیت و پیامدها و نتایج خطرناک آن در دنیا و آخرت معاف نمیکند.
وی با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی مردم فلسطین را در هر چیزی هدف قرار میدهد، افزود که دشمن اسرائیلی به نقض حرمت مسجدالاقصی و تلاش برای تکمیل یهودیسازی شهر قدس ادامه میدهد و همزمان به هدف قرار دادن یک مکان مقدس و یکی از مهمترین نمادهای مقدس مسلمانان ادامه میدهد.
رهبر انصارالله افزود: دشمن اسرائیلی هر روز در حال یورش و هتک حرمت مسجدالاقصی است و این هفته نیز بنیامین نتانیاهو و مارکو روبیوی جنایتکار در عملیات هتک حرمت مسجد الاقصی شرکت کردند.
عبدالملک الحوثی خاطرنشان کرد که قرار بود صدای اسلام در فشار برای توقف تجهیز صهیونیستها بلند شود، زیرا تسلیح آنها خطری برای امت اسلام است.
وی در ادامه سخنان خود به یادبود جنایت صبرا و شتیلا اشاره کرده و گفت که یادبود کشتار صبرا و شتیلا باید برای تثبیت مفهوم صحیح خطر تسلیح صهیونیستها و اهمیت سلاح مقاومت که با آنها مقابله میکند، همواره انجام شود.
وی ادامه داد: سلاح مقاومت، سوپاپ اطمینان و دژی برای حمایت از ملتها و دفع نسلکشی از آنهاست.
رهبر انصار الله با اشاره به استمرار تجاوزات صهیونیستها به سوریه گفت که صحنه تجاوز صهیونیستی به سوریه توسط دشمن با اشغال و کنترل جنوب سوریه دنبال میشود و دشمن اسرائیلی به کار خود در آنچه که آن را «گذرگاه داوود» مینامد و تجاوزات روزانه و یورشهایی که برخی از آنها پس از نیمهشب انجام میشود، ادامه میدهد.
وی ادامه داد: سوریها در جنوب سوریه خود را در برابر دشمن اسرائیلی بیدفاع میبینند و هیچ حمایتی از هیچ طرفی برای آنها فراهم نیست. یورشها، ایجاد ایستهای بازرسی و تمامی اقدامات و جزئیات روزانه در سوریه توسط دشمن اسرائیلی دنبال میشود.
عبدالملک بدر الدین الحوثی با تاکید بر اینکه دشمن صهیونیستی پس از اجلاس سران عربی-اسلامی، به تهدید به تجاوز مستمر به قطر ادامه میدهد، خاطرنشان کرد که اظهارات نتانیاهوی جنایتکار و رئیس ستاد ارتش وی و دیگر صهیونیستهای جنایتکار بر ادامه تجاوز تأکید دارد. دشمن اسرائیلی تأکید کرده است که هر زمان و مکانی را که بخواهد هدف قرار خواهد داد و این جزئی نقشه آنها در «تغییر خاورمیانه» است.
وی ادامه داد که دشمن صهیونیستی در تلاش است تا معادله تجاوز را به گونهای گسترش دهد که تمامی جهان اسلام و تمامی منطقه عربی را شامل شود و نتانیاهو هر هفته از عنوان «تغییر خاورمیانه» سخن میگوید.
الحوثی خاطرنشان کرد که گسترش تجاوز صهیونیستها نشاندهنده اهمیت این است که امت به موضعی صحیح و بازدارنده روی آورد، زیرا عدم وجود موضع عملی از سوی رژیمهای عربی و اسلامی، دشمن صهیونیستی را به جنایتهای خود تشویق میکند.
رهبر انصار الله تاکید کرد: دشمن صهیونیست در نهایت رذالت است، او دشمنی است که ذرهای از ارزشهای انسانی، اخلاقی و ارزشها را ندارد و منشورها و پیمانهای بین المللی را به رسمیت نمیشناسد. دشمن صهیونیست در نهایت ستمگری است و بنابراین باید در موضعگیری در برابر او بر اساس آگاهی از این دشمن عمل کنیم.
وی ضمن اشاره به اجلاس سران عربی و اسلامی در دوحه گفت که سطح مشارکت در اجلاس سران عربی- اسلامی بالا بود، اما نتایج طبق معمول فقط بیانیههایی با توصیفات کلی و بدون هیچ موضع عملی از این اجلاس حاصل شد.
الحوثی گفت: برخی از شرکتکنندگان در اجلاس دوحه هیچ صلاحیت قانونی برای نمایندگی کشور خود ندارند و جهتگیری آنها با کشورشان متضاد است. نتایج ضعیف و بیارزش اجلاس دوحه، دشمن اسرائیلی را به طمع انداخت و او را در اصرار بر تجاوز به کشور قطر و دیگر کشورها تشویق کرد.
وی تجاوز به قطر را به معنای تجاوز به تمامی کشورهای خلیج فارس و بقیه کشورهای عربی و تمامی جهان اسلام دانست و ابراز داشت که قطر وزن سیاسی و روابط بینالمللی و اقتصادی با بسیاری از کشورها دارد، ولی دشمن هیچ یک از این ملاحظات را در نظر نمیگیرد.
الحوثی ادامه داد که هدف قرار دادن قطر یک هشدار بزرگ برای تمام جهان اسلام، برای دولتها، رهبران و سران آنها و برای دیگران است. هدف قرار دادن قطر به این معنی است که دشمن صهیونیستی هیچ ملاحظهای را برای کسی که با منافع اقتصادی بزرگ با غرب و شرق مرتبط است یا روابط قوی با کشورهای جهان دارد و وزن سیاسی قابل توجهی دارد، قائل نیست.
وی ادامه داد: دشمن اسرائیلی هیچ ملاحظهای را در هدف قرار دادن کشورهای منطقه، حتی اگر میزبان پایگاههای آمریکایی برای حفاظت باشند، در نظر نمیگیرد. دشمن اسرائیلی پایگاههای آمریکایی در هر کشوری را چیزی میبیند که به نفع اوست و مأموریت تجاوز را برای او آسان میکند.
رهبر انصار الله ادامه داد که نفوذ نظامی و اطلاعاتی آمریکا به گونهای است که هرگونه تجاوز دشمن اسرائیلی به هر کشوری را تسهیل میکند. آمریکا هیچ ملاحظهای برای کشورهای منطقه قائل نیست، زیرا در درجه اول بر حمایت مطلق و بیقید و شرط از دشمن صهیونیست تمرکز دارد.
وی ادامه داد که آمریکا شریک در طرح صهیونیستی است و خود را مسئول اجرای این طرح با دشمن اسرائیلی میداند.
وی بار دیگر اجلاس سران عربی و اسلامی را مورد توجه قرار داده و گفت که این اجلاس میبایست خروجیهای عملی متناسب با امکانات و موقعیتهای جغرافیایی خود و تمام عناصر قدرتی که در اختیار دارد، میداشت، اما در حداقلترین حالت، جدیت و اراده صادقانه برای اتخاذ یک موضع عملی، صرف نظر از دلایل آن، در رژیمهای عربی و اسلامی وجود نداشت.
بدر الدین الحوثی گفت که دلایل موضع ضعیف رژیمهای عربی و اسلامی متعدد است و مشکل یکی است و فاجعه برای این امت بزرگ است. رژیمهای عربی به هیچ یک از گزینهها، از جمله قطع روابط با دشمن صهیونیستی روی نیاوردند.
رهبر انصار الله یمن خاطرنشان کرد که دشمن اسرائیلی خروجیهای اجلاس دوحه را مسخره کرد و با جسارت درباره آنها گفت که نزد او هیچ ارزشی ندارند و به هیچ وجه قابل اعتنا نیستند. دشمن صهیونیستی به همه میگوید که هدف قرار دادن و هتک حرمت حاکمیت قطر تنها به این کشور محدود نمیشود، بلکه سایر کشورهای عربی و اسلامی را نیز هدف قرار میدهد.
وی افزود که امت اسلام در این مرحله بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که موضع خود را با معیارهای قرآنی تنظیم کند تا از پرتگاهی که در آن افتاده است نجات یابد و به صورت جمعی حرکت کند.
رهبر انصار الله یمن خطاب به امت سلام گفت: دشمن را از طریق قرآن بشناسید تا شناخت شما از دشمن شناختی صحیح باشد که مواضع صحیح و جهتگیریهای صحیح بر آن بنا شود.
الحوثی تصریح کرد که خروجی اجلاس به نحوی بود که آمریکاییها را در ادامه همکاری با دشمن صهیونیستی در چارچوب هتک حرمت فراگیر کشورهای اسلامی، تشویق میکند. موضع واقعی و حقیقی آمریکا این است که به حمایت از دشمن صهیونیستی ادامه میدهد.
وی با اشاره به اینکه هیچ کس برای توقف هتک حرمت اسرائیل به جنوب سوریه و شهروندان سوری کاری نمیکند، گفت که برخی رژیمهای عربی موضعشان حتی به سطح موضع اسپانیا و ونزوئلا نرسیده است.
رهبر انصار الله یمن در ادامه با اشاره به تحولات آمریکا لاتین و تهدیدات آمریکا علیه ونزوئلا گفت که ونزوئلا در این مرحله با تهدیدات آمریکا به دلیل رویکرد آزادیخواهانهاش مواجه است. ونزوئلا کشوری آزاد است که تسلیم و اطاعت از آمریکا را رد میکند و دشمن آمریکایی به دلیل رویکرد آزادیخواهانهاش از آن کینه دارد و به ثروتهای نفتی عظیمش چشم دوخته است.
وی ادامه داد که آمریکا در این مرحله به دنبال هدف قرار دادن ونزوئلا به بهانه مبارزه با مواد مخدر است، در حالی که آمریکا بزرگترین مرکز فعال در زمینه مواد مخدر در جهان است و بزرگترین کشور مصرفکننده و قاچاقچی مواد مخدر است. در آمریکا بزرگترین فعالیت سازمانیافته در قاچاق و ترویج مواد مخدر وجود دارد.
رهبر انصار الله یمن افزود که در طول اشغال مستقیم افغانستان توسط آمریکا، آنها افغانستان را به مزرعهای برای تولید مواد مخدر تبدیل کردند. تولید مواد مخدر با پایان اشغال آمریکا در افغانستان طبق گزارش سازمان ملل ۹۷% کاهش یافت و این تفاوت عظیم تأیید میکند که آمریکا حامی فعالیت مواد مخدر در افغانستان بوده است.
وی افزود: آمریکا عنوان مبارزه با مواد مخدر را برای هدف قرار دادن ونزوئلای آزاد مطرح میکند و حقیقت این است که آنها به دنبال تسلط بر آن و ذخایر نفتی آن هستند. آمریکای دموکراتیک و آمریکای حقوق بشر، همان کشوری است که مردم را غارت میکند، میکشد و در هر کشوری که برایش مهیا باشد، مردم به بردگی میگیرد.
وی به نقش یمن در جبهه پشتیبانی از غزه اشاره و تاکید کرد: موضع ما در تمامی مسیرهای خود در چارچوب نبرد فتح موعود و جهاد مقدس ادامه دارد و این عنوانی است که واقعاً برای بیان حقیقت موضع در نظر گرفته شده است. در این هفته ۲۴ عملیات شامل موشک و پهپاد انجام دادیم که برخی از آنها به سمت عمق فلسطین اشغالی بود. همچنین ممنوعیت ناوبری برای دشمن صهیونیستی در دریای سرخ و بابالمندب نیز ادامه دارد.
الحوثی تاکید کرد: به همه کسانی که برای توقف عملیات ما با هدف حفاظت از ناوبری اسرائیل تلاش میکنند، میگویم که تمام تلاشهای شما بینتیجه است.
وی خطاب به سردمداران ریاض گفت که دشمن صهیونیستی، هرگز عربستان سعودی را استثنا نمیداند و ریاض هر چقدر هم که به دشمن خدمت کند، مشمول طرح صهیونیستی است. هر چقدر هم که عربستان سعودی از نظر اطلاعاتی، مالی، سیاسی و در تعیین سقف برای موضع عربی و اسلامی به رژیم دشمن خدمت کند، فایدهای نخواهد داشت.
