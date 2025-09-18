به گزارش خبرنگار مهر، سیامک محبوب معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بعدازظهر پنجشنبه در آئین بازگشایی کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز با اشاره به اینکه این کتابخانه یکی از پرمخاطب‌ترین کتابخانه‌های تبریز است، گفت: این کتابخانه با ایجاد فضاهای شاد و جدید و تجهیز منابع، برای استفاده عموم شهروندان به‌ویژه خانواده‌ها بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید کشور، توسعه نسل جدید کتابخانه‌هاست، افزود: هدف ما خانواده‌محور کردن و تجهیز کتابخانه‌ها به امکانات روز است تا همه اعضای خانواده، از خردسال تا بزرگسال، بتوانند از خدمات این مراکز بهره‌مند شوند.

محبوب با اشاره به اینکه کتابخانه‌ها امروزه تنها محل امانت کتاب نیستند، بلکه به فضایی پویا برای تعامل، یادگیری و رشد فرهنگی همه اقشار جامعه تبدیل شده‌اند، ادامه داد: این پروژه، گامی مهم در راستای تحقق عدالت آموزشی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح کشور است.

اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در این آیین گفت: این کتابخانه با مساحت ۲۲۰۰ متر مربع با هزینه کردی بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال در کمتر از ۶ ماه بازطراحی، بهسازی اساسی و تجهیز شده و با ایجاد بخش‌های جدید هم‌اکنون به عنوان یک کتابخانه استاندارد و مجهز در خدمت شهروندان تبریزی قرار گرفته است.

بابایی گفت: این کتابخانه فاخر که در راستای تحقق عدالت آموزشی و ترویج فرهنگ کتابخوانی بهسازی و تجهیز شده، شامل بخش‌های مختلفی از قبیل بخش امانت کتاب، سالن‌های مطالعه مجزا برای بانوان، آقایان و بخش‌های وی‌آی‌پی، گالری، نشریات، بخش کودک و تالار علم و خلاقیت است. این کتابخانه با فضاسازی زیبا و کاربردی، به‌ویژه مناطق کم برخوردار کلانشهر تبریز از جمله محلات خلیل‌آباد، ارم، حیدرآباد و انقلاب را تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهد.