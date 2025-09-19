باید چهره معتدلی از ایران نشان داد؛ حضور در اسکار به چه قیمتی؟

محمدتقی فهیم منتقد سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کمیته معرفی فیلم ایران به اسکار گفت: مسئله معرفی نماینده سینمای ایران به جایزه اسکار همواره با چالشها و سوءتفاهمهای متعددی روبهرو بوده است. پرسش اصلی این است که معیارهای انتخاب اعضای کمیته انتخاب چیست و این افراد بر چه اساسی انتخاب میشوند؟ آیا هدف آنها صرفاً حضور در این رویداد تحت هر شرایطی است یا باید به دنبال حفظ ارزشها و منافع فرهنگی ایران باشند؟ این پرسشی است که در طول سالهای گذشته همواره مطرح بوده است.
وی با انتقاد از معرفی فیلم امسال بیان کرد: مسائلی همچون اخلاق، خانواده و سبک زندگی ایرانی از جمله مواردی هستند که باید در انتخاب نماینده سینمای ایران مورد توجه قرار گیرند تا هم وجهه ملی حفظ شود و هم امکان حضور مؤثر در عرصه بینالمللی فراهم آید.
این منتقد سینما تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص امسال و حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران انتظار میرفت فیلمی انتخاب شود که در تقابل با روایت مهاجمان و تبلیغات رسانهای آنها علیه ایران باشد اما در عوض، از میان گزینههای موجود، فیلمی معرفی شده که به جای نشان دادن تصویری متعادل و متمدن، بر موارد ناهنجار و غیرمتعارف تأکید دارد و این مسئله میتواند به تشدید تصویرسازیهای منفی علیه ایران دامن بزند.
وی ادامه داد: اسکار به عنوان نمادینترین رویداد سینمایی در دنیای غرب، بخشی از دستگاه فرهنگی امپریالیسم به شمار میرود. در چنین شرایطی، چه بسا حضور نداشتن یا حتی تحریم این رویداد، همراه با انتشار بیانیهای متقن و معترض در محکومیت حمله به ایران، اقدام معقولتری میبود تا همبستگی ملی و عزت فرهنگی ایران را به جهانیان نشان دهد.
فهیم در پایان اظهار کرد: به نظر میرسد انتخاب اخیر نه تنها منطبق با شرایط حساس کنونی نبوده، بلکه میتواند به تقویت کلیشههای موجود علیه ایران کمک کند. این اقدام بیش از آنکه دستاوردی برای سینمای ایران داشته باشد، بازی در زمین مهاجمان تلقی میشود.
هیئت انتخاب نماینده ایران پس از بررسی آثار برگزیده، فیلم سینمایی «علت مرگ نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار را به اتفاق آرا به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران در سال ۲۰۲۶ معرفی کرد.
«پیر پسر»، «رها»، «زن و بچه»، «زیبا صدایم کُن» و «علت مرگ نامعلوم» پنج نامزد سینمای ایران برای معرفی به اسکار بودند.
