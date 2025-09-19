به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای شمشیربازی قهرمانی کشور در رده نونهالان به میزبانی کمپ تیمهای ملی شهید کلاهدوز تهران برگزار شد.
در پایان این رقابتها، بردیا افشین با عملکردی درخشان به مدال نقره دست یافت و نیکان قاسمی نیز با غلبه بر حریفان خود، مدال برنز را برای قم به ارمغان آورد.
این موفقیت در حالی رقم خورد که سایر نمایندگان قم نیز نمایش قابل قبولی داشتند اما از صعود به مراحل نهایی بازماندند.
تیم شمشیربازی نونهالان قم در این رقابتها با هدایت علی قنبری و سرپرستی محمدامین هفتهخانکی و سهیل مرادگنجه شرکت کرده بود. کسب دو مدال نقره و برنز در این مسابقات، نخستین افتخار رسمی تیم نونهالان قم در سطح ملی محسوب میشود.
