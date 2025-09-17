تیک تاک دوباره از خاموشی در آمریکا جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، هدف از انجام این کار فراهم کردن فرصت کافی برای تکمیل چارچوب معامله ای است که روز گذشته پس از برگزاری مذاکرات بین مقامات آمریکایی و چینی اعلام شد.

ترامپ با امضای این دستور اجرایی قانون فدرالی را دور زد که طبق آن تیک تاک موظف است کسب وکار شاخه آمریکایی خود را بفروشد یا با ممنوعیت در این کشور روبرو خواهد. مهلت اولیه تعیین شده برای تیک تاک ۱۹ ژانویه سال جاری میلادی بود اما دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید با امضای دستوری اجرای قانون را به تعویق انداخت تا معامله ای برای فروش تیک تاک فراهم کند.

وی روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره چارچوب معامله اعلام شده درباره تیک تاک گفت: او موضوع تیک تاک را در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در روز جمعه مطرح می کند. او قبلا گفته بود شرکت هایی خواستار خریداین شبکه اجتماعی چینی هستند و جزئیات خریداران احتمالی به زودی اعلام می شود.

او هنگام ترک کاخ سفید برای سفر به انگلیس گفت: از دیدن اینکه چنین چیز باارزشی دور انداخته می شود، متاسف می شوم.

دستیابی به چارچوب قرارداد تیک تاک پس از ملاقات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و هی لی فینگ معاون نخست وزیر چین در مادرید اعلام شد.