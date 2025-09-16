آمریکا و چین به چارچوب توافق درباره تیک تاک دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بسنت در یک کنفرانس خبرای پس از جدیدترین دور مذاکرات بین دوکشور این خبر را اعلام کرد. به گفته او هدف از این اقدامات تغییر مالکیت تیک تاک از شرکت چینی بایت دنس به آمریکا بود. وی در این باره افزود: ما درباره شرایط تجاری این معامله صحبت نمی‌کنیم. این بین دو طرف خصوصی است. اما درباره شرایط تجاری نیز توافق شده است.

لی چنگ گانگ نماینده بین المللی تجاری چین به خبرنگاران گفت هر دو طرف به اجماع اساسی درباره چارچوب پایه برای حل مسائل مربوط به تیک تاک به شیوه‌ای مشارکتی و با کاهش موانع سرمایه گذاری و ترویج همکاری‌های اقتصادی و تجاری مرتبط دست یافته‌اند.

اجلاس مادرید چهارمین دور مذاکرات بین آمریکا و مقامات چینی از زمان آغاز جنگ تعرفه‌های وارداتی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا بر کالاهای چینی وضع کرد. پنجمین دور مذاکرات احتمالاً در هفته‌های آینده برگزار شود و دولت‌های هر دو طرف تصمیم دارند ملاقاتی بین ترامپ و شی جین پینگ همتای چینی وی برگزار کنند تا توافق تجاری را تثبیت کنند.

با این وجود هیچ موردی هنوز تایید نشده و تحلیلگران معتقدند چالش‌های تجاری احتمالی ممکن است دیدار این دو را به تاخیر بیندازد.