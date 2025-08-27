به گزارش خبرگزاری مهر، سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در جلسه هماهنگی فرماندهان بسیج سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه نیاز مصرفی گندم کشور تا پایان سال تأمین شده است، گفت: در موجودی سایر کالاهای اساسی نیز در شرایط استثنایی قرار داریم.
وی با تأکید بر اینکه کار در بسیج با دل و جان انجام میشود، برخی از ویژگیهای شاخص فعالیت در حوزه جهاد کشاورزی را که با قوت افراد سر و کار دارد، بر شمرد و ابراز امیدواری کرد که این شرکت بتواند نقش پررنگتری در اقتصاد جامعه، معیشت مردم و سفره خانوادهها ایفا کند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با تعامل سازندهای که با تمام بخشهای دستاندرکار تأمین کالاهای اساسی در کشور ایجاد شد، کشتیهای حامل کالاها به سرعت به اسکلهها، هدایت و تخلیه شدند و میزان موجودی در بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی و چابهار به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در شرایط بحرانی روزهای جنگ با بخش خصوصی همکاری و تعامل نزدیکتری برقرار شد، اظهار کرد: با قطعی سامانه بانک عامل در شروع جنگ، به نظر میرسید که تأمین گندم و آرد کشور با چالش روبهرو شود، اما روند فروش گندم و آرد به صورت دستی ادامه یافت تا مشکلی در تأمین نان مردم به وجود نیاید.
راد تصریح کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۱۲۰ هزار تن روغن، ۶۰ هزار تن برنج و ۱۲ هزار تن شکر در کشور توزیع شد تا چالشی در بازار کالاهای اساسی ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه با وجود شرایط جنگی، فعالیتها ادامه داشت، گفت: در جریان جنگ ۷۰ هزار تن گندم بین استانها جابهجا شد و بخشی از گندم کشور از طریق ریل، منتقل و نیاز مصرفی مناطق مختلف کشور با بسیج همگانی تأمین و توزیع شد.
