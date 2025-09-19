ماکرون: فرانسه روز دوشنبه دولت فلسطین را به رسمیت می شناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه گفت: مجدداً به محمود عباس اعلام کردم که فرانسه «روز دوشنبه در نیویورک» دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
ماکرون تأکید کرد که بهرسمیتشناختن کشور فلسطین «بخشی از یک طرح صلح جامع منطقهای» است که هدف آن تأمین خواسته اسرائیلیها و فلسطینیها در زمینه امنیت و صلح است.
رئیسجمهور فرانسه همچنین گفت که عباس دوباره برای اجرای اصلاحات لازم با هدف نوسازی ساختار حکمرانی فلسطین و مقابله با چالشهای ایجاد ثبات در کشور آینده فلسطین عزم کرده است.
ماکرون افزود: ما به حمایت از نهادهای فلسطینی ادامه خواهیم داد و تضمین میکنیم که به تعهدات خود برای تأمین امنیت و ثبات منطقه عمل کنیم.»
دفتر ریاستجمهوری فرانسه نیز در بیانیهای هشدار داد که «الحاق کرانه باختری خط قرمز روشنی است.»
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از کاخ الیزه گزارش داد که ۱۰ کشور از جمله فرانسه قرار است در جریان کنفرانس نیویورک روز دوشنبه، دولت فلسطین را بهرسمیت بشناسند.
