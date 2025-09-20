تحول در انتشار آمارهای رسمی با همکاری مراکز آماری کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گودرزی در هشتمین نشست رؤسای مراکز ملی آمار (HNSO) کشورهای عضو اکو، این نشست را فرصتی ارزشمند برای ارزیابی برنامه استراتژیک فعلی و بررسی میزان تحقق اهداف آن دانست و گفت: «ارزیابی دقیق، چراغ راهی برای تدوین راهبردهای آینده خواهد بود.»
رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر ضرورت توجه به استفاده از ابزارهای نوین نظیر هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته در جمعآوری، پردازش و تحلیل دادهها اظهار داشت: «در برنامه استراتژیک جدید، همکاریهای دو جانبه و چندجانبه و تعاملات منطقهای باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. تقویت این همکاریها به ما کمک میکند تا از تجربیات یکدیگر بهرهمند شویم و در مواجهه با چالشهای مشترک مؤثرتر عمل کنیم»
وی ضمن قدردانی از دبیرخانه اکو برای برگزاری این نشست، ابراز امیدواری کرد این گردهمایی در پیشبرد اهداف مشترک کشورهای عضو در توسعه نظام آماری منطقه اکو نقشآفرین باشد. رئیس مرکز آمار ایران همچنین یادآور شد که ایران در سال ۲۰۰۸ میزبان نخستین نشست رؤسای آماری اکو بود؛ نشستی که در آن تصمیمات مهمی همچون تدوین برنامه استراتژیک پنجساله و برنامه اقدام در حوزه آمار اتخاذ شد و سنگبنای فعالیتهای بعدی قرار گرفت.
گودرزی با تأکید بر نقش محوری مراکز ملی آمار در تولید و انتشار دادههای رسمی گفت: «با همکاری مراکز آماری کشورهای عضو اکو میتوان تحولی مهم در تولید و انتشار آمارهای رسمی این سازمان ایجاد کرد»
وی در ادامه به برخی از اقدامات و دستاوردهای اخیر مرکز آمار ایران اشاره کرد و افزود: «سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ با موفقیت و با بهرهگیری از فناوریهای نوین به انجام رسید. این سرشماری ملی با استفاده از تبلت و روشهای مدرن جمعآوری دادهها و بهکارگیری روشهای نوین در ارتقای کیفیت دادهها صورت گرفت و گامی مهم در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای آماری کشور بود»
رئیس مرکز آمار ایران همچنین از برنامهریزی برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: «این سرشماری با رویکرد ثبتیمبنا اجرا خواهد شد؛ رویکردی که نیازمند بهرهگیری از دادههای اداری و هماهنگیهای گسترده بین دستگاهی است. در این زمینه، تبادل تجربیات با کشورهای عضو اکو میتواند به اجرای موفق این طرح کمک شایانی کند.»
وی با اعلام آمادگی مرکز آمار ایران برای به اشتراکگذاری تجربیات موفق، خاطرنشان کرد: «در حوزه سرشماری عمومی کشاورزی که با روشهای نوین اجرا شد و همچنین سرشماری عمومی نفوس و مسکن اینترنتی، تجربیات ارزشمندی داریم که میتوانیم با کشورهای عضو به اشتراک بگذاریم»
رئیس مرکز آمار ایران افزود: «مرکز آمار ایران به طور مداوم شاخصهای اقتصادی را با دقت و در بازههای زمانی مشخص محاسبه و منتشر میکند؛ اقدامی که به شفافیت و اطلاعرسانی به موقع برای سیاستگذاران و عموم مردم کمک میکند. همچنین در حال حاضر بر روی توسعه جداول داده-ستانده بر اساس نظام حسابهای ملی (SNA 2008) تمرکز داریم. تکمیل این جداول ابزار قدرتمندی برای تحلیلهای اقتصادی و برنامهریزیهای کلان فراهم خواهد کرد.»
گودرزی در بخش پایانی سخنان خود، پنجمین دوره بزرگداشت روز جهانی آمار را که در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر) با شعار «راهبری تغییر با آمار و دادههای با کیفیت برای همگان» نامگذاری شده است، تبریک گفت و از همه رؤسای مراکز آماری کشورهای عضو اکو درخواست کرد تا پیامی به این مناسبت ارائه دهند. وی همچنین از دبیرخانه اکو خواست تا این پیامها را جمعآوری کرده و درمجموعهای تدوین کند تا در وبسایت اکو و کشورهای عضو قرار گیرد.
گفتنی است هشتمین نشست رؤسای دفاتر ملی آمار (HNSO) کشورهای عضو اکو روز سهشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵) به صورت مجازی برگزار شد.
