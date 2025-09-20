دستگیری ۳ گروه شکارچی غیرمجاز در بافق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسیان گفت: طی هفته گذشته با تلاش و هوشیاری یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان بافق، سه گروه شکارچی متخلف به‌صورت جداگانه، شناسایی و دستگیر شدند. این مقام مسئول اظهار داشت: در جریان این عملیات‌ها، ۲ قبضه سلاح PCP و یک قبضه سلاح قاچاق ساچمه‌زنی به همراه ادوات شکار غیرمجاز کشف و ضبط شده که متخلفین در قالب ۳ پرونده جداگانه به مراجع قضائی معرفی و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بافق، در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضا، نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین گزارش‌های مردمی تأکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز با جدیت ادامه دارد و مشارکت شهروندان و جوامع محلی، در حفاظت از تنوع زیستی و گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش نقشی اساسی دارد.

وی ادامه داد: بنابراین باید در نظر داشت که شکارهای غیرمجاز و تخریب زیستگاه‌ها بسیاری از گونه‌های جانوری را در معرض انقراض قرار داده و تهدیدی جدی برای حیات‌وحش است؛ حفاظت از محیط‌زیست مسئولیتی جمعی است که همه نسل‌ها باید در آن مشارکت کنند تا فرهنگ مراقبت و احترام به طبیعت در جامعه نهادینه شود.