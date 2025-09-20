  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

۶ هزار ویزیت رایگان در بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در زهک

زهک - فرماندار زهک گفت: در بیمارستان صحرایی که در ۶ روز گذشته در شهرستان زهک مستقر بوده است، ۶ هزار ویزیت و بیش از ۵۰ عمل جراحی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جهانتیغ صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مدت زمان استقرار این بیمارستان ۴ روز تعیین شده بود که به دلیل استقبال مردم سیستان ۲ روز دیگر به آن اضافه شد و جمعاً ۶ روز در خدمت مردم شریف سیستان بودیم.

فرماندار زهک افزود: طی این شش روزی که بیمارستان در شهرستان زهک مستقر بوده ۶۰۰۰ ویزیت و بیش از ۵۰ عمل جراحی انجام شده است.

حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در ادامه گفت: کار بسیار پسندیده‌ای است که پزشکان مناطق برخوردار در مناطق کم برخوردار خدمت کنند و با خدمت جهادی و تلاش فراوان که نتیجه‌ها ۲۰۰۰۰ هزار خدمت دهی به بیماران در شهرستان زهک و منطقه سیستان شده این طرح‌ها حتماً باید افزایش یابد تا بیشتر مردم منطقه بتوانند از همچین خدماتی بهره مند شوند.

