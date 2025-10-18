تماشای «بلیط لعنتی» در تالار مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش «بلیط لعنتی» به نویسندگی و کارگردانی محمد طیب طاهر از ۳۰ مهر تا ۱۴ آبان هر شب ساعت ۱۹:۳۰ با نگاهی طنزآمیز به جهانی که در آن تماشای تئاتر دیگر انتخاب نیست، بلکه اجبار است در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می‌شود.

در این اثر نمایشی، محمد طیب طاهر، غزل تدین، محمدمهران تاجیک، نگین عبادی، مرتضی دلداده، مریم کاظمی، روزبه جعفری و آرام محمدخانی به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتنداز: دستیار کارگردان و منشی صحنه: مهلا طهماسبی، عکاس: مهسا طیب طاهر، مدیر روابط عمومی: آرمان صادقی و طراح پوستر و بروشور: محمد طیب طاهر.

در خلاصه نمایش آمده است: وقتی تماشای تئاتر برای همه اجباری می‌شود.

علاقه‌مندان برای دریافت بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.