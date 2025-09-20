به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع با خبرنگاران درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل و نقل عمومی پایتخت سخن گفت و توضیحاتی درباره نوسازی ناوگان، توسعه خطوط مترو و پروژه برقی‌سازی اتوبوس‌ها ارائه داد.

شهردار تهران با اشاره به اهداف بلندمدت نوسازی ناوگان گفت: نوسازی ناوگان یکی از اهداف عالی ما در توسعه خطوط حمل و نقل شهری بوده و از ابتدای چهار سال گذشته تاکنون، ۱۸۰۹ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است که از این میان، ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر، ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی دیگر در مسیر ورود به ناوگان قرار دارد که با اضافه شدن آن‌ها، تعداد اتوبوس‌های برقی به ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید. این اقدام بخش اول از برنامه برقی‌سازی ناوگان است و ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز تا عید به ناوگان اضافه می‌شود تا تعداد کل اتوبوس‌های برقی به ۲۵۰۰ دستگاه برسد.

زاکانی با تاکید بر اهمیت کاهش آلودگی هوا و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: در خطوط مرکزی شهر، ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در حال گردش هستند و با اضافه شدن اتوبوس‌های جدید، ۵۰ درصد این ناوگان برقی خواهد شد که نقش مهمی در کاهش آلایندگی دارد.

وی در ادامه درباره داخلی‌سازی اتوبوس‌ها گفت: بخش عمده‌ای از اتوبوس‌ها از داخل کشور خریداری شده است و در بخش برقی‌سازی نیز خطوط تولید داخلی تقویت می‌شود. همچنین تفاهم‌هایی با هدف انتقال خط تولید اتوبوس‌های برقی به داخل کشور انجام شده است که نویدی برای توسعه این ناوگان در تهران و سایر شهرهای کشور خواهد بود و با قیمت مناسب انجام می‌شود.

شهردار تهران سپس به توسعه خطوط مترو اشاره کرد و گفت: توسعه خطوط مترو و افزایش ناوگان در دستور کار است و تا آبان ماه، کلیه خطوط هفتگانه ما تکمیل خواهد شد. طرح اولیه این خطوط هم‌اکنون در حال اجراست و شامل سه ایستگاه جدید: تختی، مریم مقدس و خدمت سربازان است. علاوه بر این، خطوط شش و چهار نیز در حال توسعه هستند؛ خط شش از دولت‌آباد تا شهر ری و خط چهار تا منطقه ۴ به طول ۱۱ کیلومتر گسترش خواهد یافت.

وی ادامه داد: خطوط هشت، نه و ده نیز آغاز شده و خط یازده با انعقاد تفاهم‌نامه، در حال اجراست تا شبکه کامل مترو در تهران فراهم شود. قرارداد ۱۱۸۴ واگن مترو بسته شده و تاکنون ۸ واگن وارد خطوط شده و هفته آینده ۱۴ واگن دیگر وارد می‌شوند. با این اقدامات، تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل عمومی تهران ایجاد خواهد شد.

زاکانی همچنین درباره خطوط اکسپرس توضیح داد: خطوط اکسپرس شامل مسیر نسیم‌شهر به پردیس و مسیر هشتگرد به ورامین هستند. این خطوط عمدتاً خارج از تهران قرار دارند و در داخل شهر توقف محدودی خواهند داشت تا مسافران با حداقل زمان جابجایی به مقصد برسند. این خطوط با همکاری دولت ساخته و بهره‌برداری خواهد شد تا خدمت‌رسانی به شهرستان‌های پیرامون تهران از جمله شهریار، نسیم‌شهر و رباط کریم بهبود یابد.

شهردار تهران در پایان اظهار داشت: این اقدامات گام‌های مهمی برای ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در پایتخت محسوب می‌شوند و ما همچنان در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به مردم ادامه خواهیم داد.