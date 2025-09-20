«مکافات» روی میز تدوین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «مکافات» به نویسندگی و کارگردانی پیام حنفی و تهیه‌کنندگی علیرضا طحان‌زاده در شهر یزد جلوی دوربین رفته و فیلمبرداری آن به تازگی به پایان رسیده است. تدوین این فیلم کوتاه نیز آغاز شده است.

این فیلم کوتاه با روایت قصه‌ای اجتماعی از جنگ ۱۲ روزه به زودی برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده نمایش می‌شود.

در خلاصه داستان «مکافات» آمده است: شاهین هنرمندی است که جنگ ۱۲ روزه زندگی هنریش را به مخاطره می‌کشد و با چالش‌های جدید روبه‌رو می‌شود.

عوامل تولید فیلم کوتاه «مکافات» به این شرح است: تهیه کننده: علیرضا طحان‌زاده، نویسنده و کارگردان: پیام حنفی، بازیگران: جمال دهقان، ستاره توانگر، بازیگر کودک: محمد کیان شیخ زاده، مدیر فیلمبرداری: رامین راستجو، تدوین و اصلاح رنگ: علیرضا ناظمیان، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مهدیس باقیان، مدیر صدابرداری: سلمان دهقانی، دستیار تهیه کننده: شیما براتی، بازنویسی فیلمنامه: بهاره به مهر، طراح گریم: محمد مهدی هدایتی، منشی صحنه: نازنین زهرا خادمی، مدیر تولید: علی شیخ زاده، جانشین تولید: محمدعلی صادقیان، طراح صحنه: دانیال نجفی، طراح لباس: نازنین جلیلیان، دستیار اول فیلمبردار: علی جبینیان، دستیاران: ابولفضل جلالی پندر سید پارسا حیدپور، مجریان گریم: پرنیا رکن الدینی علی کریمی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: مریم کارگر، تدارکات: وحید ابویی، سرمایه‌گذار: شهر لاستیک حضرتی، لوازم خانگی منصورخان، پشتیبانی فنی: تجهیزات سینمایی افضلی و مدیر روابط عمومی: فاطیما موسوی.