پایان هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان؛ نیازمند دبیرخانه دائمی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان عصر روز شنبه بیست و نهم شهریور با حضور محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری و مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت در حال برگزاری است.

بابک رضایی، احمد صدری، حمیدرضا نوربخش، نعمت الله پایان، رضا دبیری نژاد، اسحاق شکری، حسین بهروزی نیا، ابوالفضل صادقی نژاد، پیروز ارجمند، آرش امینی، زمان خیری ، فواد توحیدی ، فرزاد عندلیبی، نیکنام حسینی پور ، رضا مردانی، احمدحسین فتایی، اعضای هیئت داوران بخش های مختلف، جمعی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی و تعدادی دیگر از هنرمندان از جمله مهمانان ویژه این مراسم هستند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان طی روزهای یازدهم تا بیست و ششم شهریور توسط انجمن موسیقی ایران با حمایت معاونت امور هنری و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری بنیاد فرهنگی هنری رودکی در تالار رودکی تهران میزبان هنرمندان شرکت کننده بود.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن به عهده سید عباس سجادی بود پس از تلاوت قرآن کریم و پخش سرود ملی کشورمان نماهنگی از روند برگزاری بخش های مختلف هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

چند پیشنهاد جدی به مدیران دوره های بعد

حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش بعدی مراسم با ارائه گزارشی از روند برگزاری این دوره از جشنواره بیان کرد: موضوع جشنواره ملی موسیقی جوان یک آزمون، برای شناخت استعدادهای جوان در سه شاخه موسیقی نواحی و مقامی، موسیقی ردیف دستگاهی و موسیقی کلاسیک مغرب‌زمین است. اما تداوم هجده دوره، همکاری جامعه نخبه موسیقی کشور، حمایت انجمن موسیقی ایران و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در صدر آنها درک فرهنگی خانواده‌ها و هنرجویان شرکت‌کننده برای حضور مؤثر در جشنواره، آنها را در برابر چند پرسش بنیادین قرار می‌دهد.

وی افزود: چگونه می‌توان با نگاه توسعه فرهنگی در حوزه موسیقی جشنواره را در تطابق با نیازهای دوره کنونی و معاصر بازتعریف کرد؟ و دیگر میراث مولد و تأسیسیِ جشنواره یعنی ظهور استعدادهای جوان و در کنار آن تولیدات پیرامونی راه به کجا خواهد برد؟ چگونه استعدادهای جوان به فضاهای اجرایی و حرفه‌ای راه یابند و چه ساختاری یا اُرگان‌هایی این ثروت فرهنگی را سامان می‌دهند و حفظ می‌کنند؟ و در نهایت ساختاری که بتواند این هدف را محقق کند، چگونه تأمین می‌شود؟ در این چارچوب رایزنی‌های بی‌شمار طی سال‌های گذشته به ما می‌گوید که می‌بایست دبیرخانه دائمی و اختصاصی موسیقی جوان تشکیل شود. اعضای هیئت داوران در شکل یک آکادمی فعالیت کنند و محتوای جشنواره را پیش برند. بودجه و امکانات با سرفصل به‌طور دائمی تأمین شده و در نهایت آئین‌نامه جشنواره در بازنگری به یک اساس‌نامه با مفاهیم آمده دوباره نگاشته شود.

اردلان درباره تقاضاهای خانواده ها و جوانان موسیقی‌دان توضیح داد: به نظرم برای پذیرش برگزیدگان جشنواره در دانشگاه‌های هنر و موسیقی تسهیلات فراهم شود. به برگزیدگان مرحله دوم برای حضور در جشنواره کمک‌هزینه پرداخت شود. از برگزیدگان جشنواره، گروه‌های موسیقی حتی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، شش‌ماهه یا یک‌ساله، تشکیل شود. برای نقاط و نواحی دور که امکان آموزش فنی کم است، برای موسیقی‌دانان جوان شرایط ارتقا فراهم شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به اقدامات دبیرخانه جشنواره مبنی بر حمایت از برگزیدگان این رویداد در حوزه مستندسازی و حمایت های دیگر عنوان کرد: ما در جشنواره هجدهم برخی از این تقاضاها را به انجام رسانده‌ایم و امیدوارم جشنواره موفق شود شرایط کلی برگزاری را به حداقل قابل قبول نظر برای شرکت‌کنندگان ارتقا دهد.

دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش پایانی صحبت های خود با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد یاسینی ضمن تاکید دوباره بر ضرورت توجه رسانه ملی به موضوع موسیقی و جشنواره از تلاش های اعضای انجمن موسیقی ایران و بنیاد رودکی و رسانه ها قدردانی کرد و گفت: سن مدیران کشور ما مقداری بالا است بنابراین از همه سیاستگذاران جشنواره موسیقی جوان خواهش می کنم برای دوره بعد یک دبیر جوان انتخاب کنند.

پس از صحبت های اردلان نماهنگی از زنده یاد علاالدین یاسینی یکی از داوران جشنواره هجدهم برای حاضران در برنامه پخش شد.

پس از پخش این کلیپ تعدادی از گروه های شرکت کننده در بخش موسیقی نواحی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در قالب یک برنامه مشترک قطعاتی از موسیقی نواحی ایران را به سرپرستی پیمان بزرگ نیا اجرا کردند.

گرامیداشت یاد و خاطره استادان و هنرمندان درگذشته ای که طی ادوار گذشته جشنواره ملی موسیقی جوان به عنوان داور حضور داشتند بخش دیگری از مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان بود.

پخش صحبت های محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ، مدیر کل حوزه وزارتی و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش بعدی این برنامه بود.

جشنواره به هنرمندان فرصت بروز ابداع و خلاقیت می‌دهد

محمدمهدی احمدی در این پیام گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان ۲ اثر مثبت به همراه دارد؛ اولین اثر این است که در جشنواره، استعدادهای این نسل که برای آینده تأثیرگذار خواهند بود، شکوفا می‌شود. جشنواره بستری فراهم می‌کند که شرایط برای ظهور استعدادهای نهفته در هنرمندان مهیا شود و به تناسب توان این استعدادها، از ظرفیت هنرمندان در عرصه ملی بهره‌برداری خواهد شد.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اثر دوم این جشنواره، وجود رقابت‌های سالم در آن است. جشنواره نه به معنای برد و باخت‌هایی که رفاقت‌های منطقی را تحت‌الشعاع قرار دهد، بلکه به هنرمندان فرصتی می‌دهد تا در رقابت‌های سالم، در حوزه مربوط به خودشان (که اکنون حوزه موسیقی است) نهایت تلاش و فعالیت را داشته باشند؛ ابداع و خلاقیت به خرج دهند تا در این رقابت سالم شناخته شوند و توانمندی‌های خود را به بهترین نحو به نمایش بگذارند.

مشاور عالی وزیر در پایان عنوان کرد: امیدوارم این نسل جوان که آینده کشور و جامعه ما در دستان آنهاست، در حوزه موسیقی و هنر موسیقی، خلاقیت‌های قابل توجهی از خود نشان دهند و موفق شوند.

امیدوارم ماحصل جشنواره تبدیل شدن جوانان برومند به ستاره‌های موسیقی باشد

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در یک پیام تصویری اظهار کرد: خیلی مفتخرم که به عنوان مدیرکل دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین پایانی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از دریچه این دوربین با شما سخن می‌گویم.

رضایی ادامه داد: در ابتدا از همه بزرگان و عزیزان موسیقی ایران که در طول این سال‌ها تلاش کردند تا نسل جوان را به عنوان جایگزین‌های شایسته ایران تربیت کنند، بی‌نهایت تشکر می‌کنم. همچنین از زحماتی که در طول برگزاری جشنواره هجدهم در مراحل مختلف داوری و در کنار دست‌اندرکاران انجمن موسیقی ایران و دفتر موسیقی کشیده شده است، بی‌نهایت سپاسگزارم. از خانواده‌های جوانان عزیز شرکت‌کننده در این جشنواره به دلیل حمایت‌ها و هدایت‌های بی‌شائبه از فرزندانشان برای گام نهادن در این مسیر نورانی و روشن تشکر می‌کنم و امیدوارم این راهی که برای فرزندانشان رقم زده‌اند، شیرینی‌اش هرچه زودتر در زندگی به آنها بازگردد.

وی افزود: به همه هنرمندان عزیزی که در طول برگزاری این جشنواره هنرنمایی کردند و لحظات زیبا و به‌یادماندنی را برای ما خلق کردند، دست مریزاد می‌گویم و تشکر می‌کنم. امیدوارم که این رشته روشن و نورانی موسیقی را تا پایان به بهترین نحو ممکن ادامه بدهند و خداوند این توفیق را به ما دست‌اندرکاران موسیقی بدهد تا بتوانیم همه ظرفیت موسیقی ایران را ان‌شاءالله پای کار این عزیزان بیاوریم و ماحصل این جشنواره تبدیل شدن جوانان برومند و عزیزمان در حوزه موسیقی به ستاره‌های موسیقی کشور عزیزمان باشد.

رضایی تصریح کرد: امیدوارم که در هجدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان موفق باشیم که از همه ظرفیت‌های این موزیسین‌های جوان عزیزی که در این جشنواره شرکت کردند، برای تشکیل گروه‌های موسیقی و فعالیت‌های گروهی موسیقی بهره ببریم. امیدوارم امشب در این مراسم به شما خوش بگذرد و لحظات به‌یادماندنی برای خودتان ثبت کنید.

بعد از این بخش نوبت به معرفی و اهدای جوایز بخش موسیقی نواحی جشنواره رسید.

برای مشاهده برگزیدگان بخش موسیقی نواحی جشنواره موسیقی نواحی اینجا را ببینید.

پس از پایان مراسم اهدای جوایز بخش موسیقی نواحی ارکستری مشتمل بر نوازندگان ساز هورن به اجرای برنامه پرداختند.

این گزارش در حال به روز رسانی است ...