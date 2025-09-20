به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: ایجاد مجتمع‌های بین‌راهی جاده ساوه- همدان ضروری است اما تا جذب سرمایه‌گذار، لازم است اقدامات موقت و پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار بالای حوادث در جاده‌های بیات و خشکرود ساوه، افزود: طی ماه‌های اخیر این مسیرها شاهد چند فقره سانحه منجر به خسارت و تلفات بوده‌اند و لازم است به سرعت برای بهسازی و ایمن‌سازی آنها اقدام شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بونکرهای سیمان سهم بالایی در تردد دارند و فرمانداران ساوه و زرندیه باید با همکاری شرکت‌های سیمانی برای ترمیم جاده‌ها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه جاده ساوه – همدان پرتصادف‌ترین ترین جاده استان مرکزی است، ادامه داد: افزایش عرض جاده بیات و خشکرود از طریق دریافت ماده ۲۳ در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر توسعه زیرساختی، ایمنی تردد نیز تضمین شود.

استاندار مرکزی با اشاره به مصوبات اجرا نشده شورای ترافیک این استان گفت: بخش قابل توجهی از این مصوبات با هماهنگی بین دستگاه‌ها قابلیت اجرا دارد و تحقق آنها می‌تواند نقش مهمی در کاهش سوانح ایفا کند.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته در زمینه ترویج استفاده از کمربند ایمنی نشان داده است که اقدامات فرهنگی نقش مؤثری در کاهش رفتارهای پرخطر دارند و لازم است اجرای چنین برنامه‌هایی به‌طور جدی دنبال شود.