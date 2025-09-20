عارف: ۷۷۰۰ فضای آموزشی در دستور ساخت قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسهای در خصوص آغاز سال تحصیلی جدید با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اول و دوم اظهار کرد: این شهدا موجب عزت و غرور ملی شدهاند. دستاوردهای ارزشمند کشور مرهون خون این شهداست.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با تبریک سال تحصیلی جدید بیان کرد: امسال با هماهنگی، همراهی و همدلی همه نهادهای دست اندرکار، سال تحصیلی خوبی را در مدارس و دانشگاهها آغاز خواهیم کرد. بر اساس گزارش وزیر آموزش و پرورش امسال کیفیت آموزش و پرورش وضعیت بهتری خواهد داشت.
عارف با تاکید بر اینکه مشکل خاصی در بازگشایی مدارس وجود ندارد، خاطرنشان کرد: وضعیت قابل قبولی در زمینه کلاسهای درس و تأمین لوازمالتحریر وجود دارد البته در زمینه لوازمالتحریر برخی گرانیهایی وجود دارد ولی نمایشگاههایی از سوی اصناف نیز برگزار شده و امیدواریم همه خانوادهها بتوانند نیازهای فرزندان خود را تأمین کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقداماتی از جمله تأمین سرویس مناسب برای دانش آموزان و برنامهریزی برای حمل و نقل عمومی و نظم شهری بخصوص در مقطع بازگشایی مدارس اظهار کرد: با همه این اقدامات انجام شده ان شاالله سال آموزشی خوبی در پیش خواهیم داشت البته اقداماتی که تاکنون انجام شده باید در هفتههای اول مهر با همان روند ادامه یابد تا مدارس فعالیت خود را بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده آغاز کرده و ادامه دهند. تمام دستگاههای مربوطه تا کنون تمام تلاش خود را به خوبی انجام دهند تا خاطره خوبی برای دانش آموزان شکل بگیرد.
عارف با اشاره به راهبرد دولت درخصوص عدالت آموزشی و تکمیل نهضت توسعه فضاهای آموزشی گفت: ۷۷۰۰ فضای آموزشی در دستور ساخت قرار گرفته که طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش مهر ماه امسال بیش از ۲۴۰۰ فضا که شامل ۱۱۴۸۸ کلاس میشود، افتتاح خواهد شد. همچنین تا پایان سال نیز ۱۱۰ هزار کلاس درس افتتاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امسال نسبت به سالهای اخیر بهترین هماهنگی در بین نهادهای مختلف برای بازگشایی مدارس انجام شده است، گفت: وقتی مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با وحدت و انسجام خود حماسه خلق کردند ما هم وظیفه داریم تا خدماتی در شأن آنها ارائه کنیم.
عارف تاکید کرد: هزینهکرد برای نوجوانان و جوانان سرمایه گذاری با سود بالایی است. نباید نگاه به این حوزه به مثابه هزینه باشد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مدرسه باید محور امور تربیتی و آموزشی باشد، گفت: این رویکرد ممکن است در سال اول برخی مشکلات را ایجاد کند اما در درازمدت مسئولان مدرسه بهتر میتوانند مسائل مدرسه را مدیریت کنند. انجمن اولیا و مربیان هم باید به صورت واقعی در مسائل مدرسه درگیر شوند.
عارف خاطرنشان کرد: در بخش تربیتی فراز و نشیبهایی داشتهایم در حالی که اصول ما روشن است. شاید آنگونه که ما فکر میکنیم، نوجوان و جوان فکر نکنند بنابراین ما باید در این مسیر بررسی کنیم که سیره ائمه چگونه بوده و آنها با چه رویکردی با نوجوان و جوان تعامل داشتهاند. ما باید نوجوان وجوان را تحمل کنیم زیرا در این شرایط نتیجه بهتری از تعامل با آنها میگیریم.
وی همچنین بیان کرد: برخی شاخصهای مدارس مقداری نگران کننده شده است که اگر بخواهیم این شاخصها را با جامعه مقایسه کنیم، میتوانیم بگوییم خیلی وضع ما بد نیست در حالی که نباید شاخصهای مدرسه و دانشگاه با شاخصهای جامعه مقایسه شود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما باید نسلی آماده به کار و متعهد به کشور تربیت کنیم گفت: خانوادهها باید اطمینان داشته باشند که ما دغدغه آموزش و تربیت دانش آموزان را داریم و همان حساسیتی که نسبت به فرزندان خود داریم همان حساسیت را به همه دانش آموزان داریم.
عارف همچنین بر پیگیری و برنامهریزی مناسب برای کاهش آسیبهای اجتماعی در مدارس و توجه به معیشت معلمان تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم اهمیت توزیع شیر در مدارس خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای دولت توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی است. این اقدام یک سرمایهگذاری برای تأمین سلامت دانش آموزان بوده و هزینه نیست. باید حداکثر تا ۱۰ مهر توزیع شیر در مدارس دولتی در همه کشور آغاز شود. توزیع شیر رایگان اقدام ضروری است که باید با کیفیت و نظارت خوب انجام شود.
در این نشست همچنین برنامهها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس از جمله بهبود فضای آموزشی، تأمین تجهیزات آموزشی و ورزشی، کیفیت بخشی به آموزش، آموزش به تمام معلمان و مدیران، تهیه بستههای پرورشی، جذب نیروی انسانی، تأمین سرویس و تمهیدات ترافیکی، اقدامات انجام شده برای تهیه لباسهای فرم، توزیع کتابهای درسی، برنامه ریزی برای توزیع شیر رایگان، برنامهریزی برای پرسش مهر ریاست جمهوری ارائه شد.
بر اساس این گزارش تا کنون بیش از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار کتاب درسی ثبت سفارش و توزیع شده که معادل ۹۹ درصد نیازهای دانش آموزان برای سال تحصیلی پیش رو است.
همچنین در حاشیه این جلسه، از بستههای پرورشی برای سال تحصلی جدید توسط معاون اول رئیسجمهور رونمایی شد.
