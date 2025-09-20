پیگیری منشأ ریزگردها با تشکیل قرارگاه ویژه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل قرارگاه ریزگردها و پیگیری منشأ داخلی و خارجی این پدیده در استان خبر داد و بر همکاری منطقهای و رعایت پیوستهای پدافند غیرعامل تأکید کرد.
وی افزود: در شورای بحران استان، ستاد و قرارگاههای متعددی از جمله قرارگاه ریزگردها و قرارگاه مدیریت آب، برق و گاز برای فصل زمستان تشکیل شده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، دستور داده شد تا قرارگاه ریزگردها با جدیت بیشتری فعالیت کند و پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شود.
استاندار گلستان گفت: دانشگاههای استان مأمور بررسی عوامل و منشأ ریزگردها شدهاند تا مشخص شود منشأ آن آیا داخلی و یا خارجی است.
وی با اشاره به مذاکرات متعدد با سفیر ترکمنستان، توضیح داد که ریزگردها عمدتاً از صحرای ترکمنستان وارد استانهای گلستان و خراسان شمالی میشود.
طهماسبی همچنین از برگزاری نشستهای مشترک با استاندار خراسان شمالی خبر داد و تأکید کرد: همکاریهای منطقهای و استفاده از ظرفیتهای وزارت امور خارجه در راستای پیشگیری و کاهش این پدیده ضروری است.
استاندار گلستان همچنین بر لزوم رعایت پیوستهای پدافند غیرعامل در صنایع تأکید کرد و گفت: شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف به اجرای این دستورالعملها هستند تا بتوانیم ضمن حفظ امنیت و پایداری صنایع، آمادگی لازم در مقابل بحرانها را داشته باشیم.
طهماسبی اظهار کرد: مقابله با ریزگردها و کاهش پیامدهای آن یکی از اولویتهای مهم مدیریت بحران در استان گلستان است و با همکاری تمامی دستگاهها و نهادها ادامه خواهد یافت.
