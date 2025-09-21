  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

ت‍اکید فرماندار اردبیل بر پیگیری و تحقق کامل مصوبات سفر رئیس جمهور

ت‍اکید فرماندار اردبیل بر پیگیری و تحقق کامل مصوبات سفر رئیس جمهور

اردبیل- فرماندار اردبیل از پیگیری و تحقق کامل مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح یکشنبه در جلسه بررسی نتایج سفر رئیس جمهور به استان اردبیل اظهار کرد: قبل از انجام این سفر نیازمندی‌ها و اولویت‌های شهرستان احصاء و در جلسات مورد بررسی قرار گرفته بود و با پیگیری استاندار اردبیل موارد مصوب قبل از انجام سفر با وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شده و صورتجلسات مربوطه به امضاء رسیده بود که در جریان سفر مصوب و ابلاغ شدند.

وی با قدردانی از توجه و دستورات ویژه رئیس جمهوردر سفر به اردبیل گفت: در این سفر برای پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های راه و انرژی، بهداشت و درمان، آب شهری روستایی و تصفیه خانه و فاضلاب، اجرای طرح هادی روستایی، ساختمان‌های آموزشی و خوابگاهی دانشگاه‌ها و احداث و تجهیز و بازسازی مدارس اعتبارات بسیار مناسبی علاوه بر اعتبارات مصوب ملی و استانی مصوب شد.

فرماندار اردبیل از اختصاص ۳,۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی مرحوم نجف زاده به عنوان یکی از مصوبات این سفر و همچنین پروژه کنار گذر اردبیل خبرداد وگفت: برای طرح‌های محرومیت زدایی اقشار کم برخوردار و تحت پوشش نهادهای حمایتی منابع مالی مناسبی در این سفر مصوب شد.

قلندری همچنین از تامین مالی لازم برای طرح‌های اقتصادی مختلف این شهرستان خبر داد و افزود: از محل تسهیلات بانکی سفربرای بخشی از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان تامین مالی گردیده و هلدینگ‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی در این سفر برای سرمایه‌گذاری در شهرستان در حوزه‌های مختلف کشاورزی، گردشگری و صنایع اعلام آمادگی نمودند که به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل تاکید کرد: خود را مکلف می‌دانیم با تمام توان و تا زمان تحقق کامل مصوبات این سفر پربرکت و سودمند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه پیگیر روند اجرای آنها باشیم و طبعاً گزارش اقدامات را به اهالی بزرگوار شهرستان ارائه خواهیم نمود.

کد خبر 6596137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها