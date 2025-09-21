به گزارش خبرنگار مهر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مراسم جشن جوانه‌ها به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: امسال در شرایطی سال جدید را آغاز می‌کنیم که با سال‌های قبل متفاوت است. در چند ماه گذشته جمهوری اسلامی توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار مورد حمله قرار گرفت. تقابل اسلام و کفر و حق و باطل هنوز ادامه دارد و دشمن هم دائماً به دنبال تضعیف کشور است. اما ایران اسلامی نشان داد با قدرت در برابر هر تهاجمی می‌ایستد.

وی با بیان اینکه ما میراث‌دار خون هزاران شهید ترور هستیم گفت: امروز در حالی مدرسه را آغاز می‌کنیم که وحشی‌گری بی‌نظیر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و غزه به اوج خود رسیده است.

کاظمی خطاب به دانش آموزان گفت: شما پایه هفتمی‌ها وارد دوران جدیدی شدید و دیگر دانش آموز ابتدایی نیستید. امروز باید کنشگری داشته باشید. از شما در جامعه انتظاراتی وجود دارد. شما باید نسبت به مسائل آگاه و هوشیار بوده و بصیرت داشته باشید.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: باید قدر خود را بدانیم و از ایران جانمان با قلم و سخن خود دفاع کنیم.

کاظمی با اشاره به اولویت دهی به مسائل تعلیم و تربیت توسط دولت و آقای پزشکیان گفت: دیروز در خدمت رئیس جمهور از المپیادی‌ها تجلیل کردیم. تجلی توانمندی دانش آموزان ایرانی در سطح جهان گسترده است. دانش آموز ایرانی نباید خود را دست کم بگیرد. مهمترین کار شما دانش آموزان تحصیل و ارتقای توانمندی ایران اسلامی است.

وی با توصیه به والدین برای کمک و مشاوره به دانش آموزان نوجوان گفت: کار معلمان دوره اول متوسط بسیار سخت است. من هم سال‌ها در متوسطه اول درس دادم با این نوع جوانان زندگی و تفریح کردم. این دانش آموزان نوجوان در سنین بسیار حساسی هستند.

وی خطاب به دانش آموزان پایه هفتمی گفت: سنگ بنای شکل‌گیری شخصیت علمی و آینده شغلی شما در همین امسال رقم می‌خورد. شما باید با انتخاب‌های مناسب انتخاب رشته و انتخاب مسیر زندگی را به خوبی داشته باشید.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بخش کوچکی از موفقیت به استعداد مربوط است. اصلی به کوشش و تلاش شما برمی‌گردد اینکه چقدر موفق می‌شوید به این مربوط است که چقدر تلاش می‌کنید میزان موفقیت شما بسته به میزان ارتباط شما با خداست.