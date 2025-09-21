۵۰ هزار دانش آموز در ۱۸۶ مدرسه پردیس تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی صبح یکشنبه در شورای آموزش و پرورش پردیس با بیان اینکه برای سال تحصیلی پیش رو مدیریت آموزش و پرورش در بحث ساماندهی نیروی انسانی و دانش آموزان با چالش‌های کمتری مواجه بوده است، گفت: این موضوع موجب رضایت اولیای دانش آموزان خواهد بود که بدون هیچ دغدغه‌ای فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستند.

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش پردیس اضافه کرد: پرورش انسان‌ها و نیروسازی برای آینده کشور بر عهده آموزش و پرورش است و مدرسه به عنوان کانون اصلی این اقدام نیازمند حمایت همه جانبه و مستمر خواهد بود از این رو به همه ادارات تاکید شده در حمایت از آموزش و پرورش تمام تلاش خود را به کار گیرند تا ۵۰ هزار دانش آموز شهرستان، سال تحصیلی خوبی را آغاز کنند و در پایان سال نیز نتیجه مناسبی کسب شود.

وی افزود: ۱۸۶ مدرسه با تلاش‌های آموزش و پرورش و همکاری شهرداری‌ها، شرکت عمران، دهیاری‌ها و دیگر ادارات آماده استقبال از دانش آموزان است و موضوعاتی همچون سرویس دانش آموزان، ارتقا کیفی و نظارت بر بهبود وضعیت کلاس‌های درس، توجه ویژه به مدارس مناطق آسیب پذیر و کمتر برخوردار و تلاش برای هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های روز در همه مدارس نیز مورد توجه بوده و اقدامات مناسبی در این زمینه انجام گرفته است.