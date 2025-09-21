به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی هاشمی صبح یکشنبه، در نشست خبری چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، به میزبانی بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، با بیان این که هم دیروز و هم امروز پیروز اصلی در دفاع مقدس مردم بودند، گفت: در دفاع مقدس ما نقش اصلی به معنویت سپرده شده و شاخصه اصلی دفاع مقدس معنویت است و معنویت موجب پیروزی ما در دفاع مقدس شده است.
وی با اشاره به اینکه همراهی مردم با شعار ما ملت امام حسینیم نشاندهنده این است که دقیقاً طرف درست تاریخ ایستادهاند، اظهار کرد: شعار امسال در هفته دفاع مقدس «ما فاتحان قلهایم» و محور تمامی برنامهها مردمی است.
سرهنگ هاشمی در خصوص برنامههای هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: اعزام سخنرانان مختلف برای برنامههای تبیینی در سطح استان از ۳۱ شهریور به مدت یک هفته انجام خواهد گرفت.
معاون هماهنگکننده سپاه صاحبالزمان استان اصفهان با اشاره به نامگذاری روزهای دفاع مقدس، تصریح کرد: در این هفته روز اول به پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت طلایه داران سربلندی و وحدت ملی، روز دوم، جوانان علم و دانش، دانش پژوهی، اقتدار ملی، روز سوم، زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه، روز چهارم شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان، روز پنجم، دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت، روز ششم، نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران، عشایر و روستاییان، روز هفتم، ولایت مداری، بصیرت، استکبارستیزی و روزآخر، فرماندهان، عزتمداران، حماسهآفرینان نامگذاری شده است.
وی در ادامه به بخشی از برنامههای هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: اجرای برنامههای بازسازی دفاع مقدس در تعدادی از شهرستانهای استان، اجرای نمایش ترکیبی در پارک آبشار پس از نماز مغرب و عشاء به مدت پنج شب، برگزاری مراسم اولین سالگرد شهید سید حسن نصرالله و شهید نیل فروشان سوم مهرماه در گلستان شهدا برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: برنامه اجرای صبحگاه مشترک در سطح استان، برگزاری صبحگاه اقتدار امام علی (ع) در محل پادگان امام علی (ع)، برگزاری گردهمایی راویان فتح با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه، اردوهای دانشآموزی طرح ولایت، آماده کردن نمایشگاه با محتوای دفاع مقدس برای دانشآموزان، اعزام خانوادههای شهدا و رزمندگان دفاع مقدس به مشهد مقدس، تولیدات هنری اعم از پویانمایی، مستند، کتاب، ویژهنامه، سرود و…، برگزاری ۸۹۰ یادوارههای در سطح استان برنامههای دیگر این هفته است.
معاون هماهنگکننده سپاه صاحبالزمان استان اصفهان، گفت: برگزاری رژه موتوری و خودرویی در سطح استان، سرکشی از خانوادههای جانبازان و شهدا در این ایام، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی و تجلیل از پیشکسوتان بسیج، اجرای همایش در حوزه هوش مصنوعی، سواد رسانه، کسبوکار، اجرای تئاترهای خیابانی، صحنهای و گروههای سرود، تهیه و توزیع لوازم تحریر برای خانوادههای نیازمند، توزیع جهیزیه برای خانوادههای نیازمند، برگزاری اردوهای جهادی، محرومیت زدایی، پرشکی، اکران فیلم سینمایی با محوریت دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاههای عکس و کتاب، نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر استان، شرکت بسیجیان و آحاد پاسداران در نماز عبادی سیاسی جمعه هفته آینده، اجرای برنامههای خانوادگی برنامههای دیگر در هفته دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: اجرای کارگاههای آموزشی با موضوع سبک زندگی اسلامی، فرزندآوری، الگوی زن مسلمان، برگزاری اختتامیه جشنواره تئاتر دفاع مقدس، برگزاری همایش پیشکسوتان، انتشار ۸۵ محصول تولیدی درباره دفاع مقدس ۱۲ روزه، بگزاری برنامه هر شهید یک گنج، و موکبهای هنری در معابر در تردد و اجرای محافل شعر و ادب مقاومت و اقدامات ابتکاری بازآفرینی کاروانهای اعزام به جبهه و حرکت در سطح شهر، فضاسازی در سطح تمام شهرها و معابر و پاسگاههای مقاومت و مساجد، گلباران قبور شهدا در سراسر استان، آزادسازی تعدادی از زندانیان و برگزاری یادواره شهدای دانشآموز از برنامههای اجرایی در این هفته هستند.
