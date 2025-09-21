به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس به مردم شریف اردبیل، خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران، اظهار کرد: نگاه ما در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس، تلفیقی از تبیین علمی و فرهنگی مفاهیم مقاومت و حفظ آثار و مستندات دفاع مقدس است تا بتوانیم گامی مؤثر در انتقال این میراث گران‌بها به نسل آینده برداریم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای گرامی‌داشت این هفته افزود: امسال نیز بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، هنری، آموزشی و اجتماعی در سطح استان برگزار خواهد شد که تمرکز آن بر «جهاد تبیین» و معرفی واقعیات دفاع مقدس به نسل جدید است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ومقاومت استان اردبیل از افتتاح نمایشگاه رزمی فرهنگی دفاع مقدس خبر داد و گفت: این نمایشگاه روز دوشنبه ساعت ۹ صبح افتتاح می‌شود و تا یک هفته، همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۷ شب پذیرای عموم علاقه‌مندان خواهد بود. همچنین هر شب پس از نماز، نمایش «افلاکیان خاکی» در محل برگزاری نمایشگاه اجرا می‌شود.

واحد در ادامه از رونمایی دانشنامه دفاع مقدس استان اردبیل خبر داد و گفت: این دانشنامه با تلاش‌های زیاد تدوین شده و زحمات بسیاری برای نگارش و تدوین و تألیف آن کشیده شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل با بیان اینکه در تدوین این دانشنامه بیش از ۳۰۰ مدخل گردآوری شده که در تدوین جلد اول دانشنامه نیز از بخشی از آنها استفاده شده است، گفت: بیش از ۲۰ نفر مستقیم در گردآوری آن تلاش کرده‌اند و از ظرفیت راویان، نخبگان، نویسندگان، مستند سازان و فعالان عرصه فرهنگ و … بهره گیری شده است.

برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و تجلیل از برگزیدگان

وی همچنین از برگزاری جشنواره داستان کوتاه یوسف و کنگره ملی شعر دفاع مقدس خبر داد و افزود: در این جشنواره‌ها ۳۱۱ اثر در حوزه شعر و ۱۰۷ اثر داستانی دریافت شده که از میان آن‌ها، ۴۳ اثر به‌عنوان برگزیده انتخاب شدند. از این تعداد، ۳۱ نفر از برگزیدگان را بانوان تشکیل می‌دهند که به‌صورت استانی مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان اردبیل از سایر برنامه‌های شاخص این هفته نیز چنین یاد کرد و گفت: افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی در مناطق محروم، برگزاری محافل خاطره‌گویی، نشست‌های تبیینی و برنامه‌های فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها، معرفی پیشکسوتان ایثار و سخنرانی آنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه، تجلیل از روحانیون ایثارگر و بهره‌برداری از یادمان شهدا در شهرستان گرمی و بیله سوار جمله این برنامه‌ها است.

وی عنوان کرد: برگزاری کارگاه‌های جهاد تبیین، رونمایی از کتاب‌های «مین و ماه» نوشته محمدحسین حاج‌محمدی و «زلال آینه‌ها» و همچنین گرامی‌داشت فرماندهان شاخص مقاومت از جمله سپهبد باقری، سپهبد رشیدی، سردار شادمانی و… از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.