به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در نشست هیأت اندیشه‌ورز اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در حل مسائل اجتماعی، اظهار کرد: راه‌حل بسیاری از مشکلات اجتماعی در دست خود مردم است و باید تلاش کنیم بخش قابل‌توجهی از معضلات با محوریت سازمان‌های مردم‌نهاد برطرف شود.

وی افزود: در سند توسعه اجتماعی استان باید به‌صورت صریح مشخص شود که مردم در هر حوزه چه نقشی دارند و چگونه می‌توان از ظرفیت‌های مردمی در مسیر توسعه بهره گرفت.

استاندار قزوین با اشاره به ضرورت تدوین سند توسعه اجتماعی ویژه استان، تصریح کرد: این سند می‌تواند به‌عنوان نقشه راه، چارچوب مشخصی برای مدیریت چالش‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در استان فراهم کند.

وی هشدار داد: بخش زیادی از مسائل استان ماهیت اجتماعی دارند و اگر به موقع و با تدبیر حل نشوند، ممکن است به موضوعات سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شوند اما متأسفانه در برخی موارد سوءمدیریت یا بی‌توجهی به ریشه‌های اجتماعی بحران‌ها موجب تشدید آن‌ها شده است.

نوذری با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در پایداری توسعه، اظهار کرد: اگر نتوانیم اعتماد عمومی، مشارکت مدنی و حس تعلق اجتماعی را در میان شهروندان تقویت کنیم، سایر برنامه‌های توسعه‌ای نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی در پایان بر ضرورت توجه به عدالت اجتماعی در تدوین سند توسعه استان تأکید کرد و گفت: این سند باید به گونه‌ای طراحی شود که مناطق محروم، گروه‌های آسیب‌پذیر و اقشار کم‌برخوردار نیز در آن دیده شوند.