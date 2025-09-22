به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جریان سفر یک‌روزه خود به استان قم، از روند اجرایی پروژه احداث بیمارستان کودکان این شهر بازدید کرد.

این بازدید صبح دوشنبه با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد و در جریان آن گزارشی از روند اجرایی پروژه و پیشرفت فیزیکی بیمارستان ارائه شد.

بیمارستان کودکان قم با ظرفیت ۲۴۰ تخت در دست احداث است و پس از تکمیل، یکی از مراکز تخصصی مهم درمان کودکان در منطقه محسوب خواهد شد.

این پروژه به منظور ارتقای خدمات درمانی و فراهم آوردن دسترسی بهتر به خدمات تخصصی کودکان طراحی شده و می‌تواند بار مراجعات بیماران را از مراکز درمانی موجود کاهش دهد.

معاون رئیس‌جمهور در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران پروژه، بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های بهداشتی و درمانی استان تأکید و اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارائه خدمات به موقع و با کیفیت به گروه‌های حساس جامعه از اولویت‌های اصلی دولت است.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت پروژه گفت: این مرکز درمانی از جمله طرح‌های حیاتی حوزه سلامت استان است که با تکمیل آن، ارائه خدمات تخصصی پزشکی به کودکان به شکل چشمگیری ارتقا خواهد یافت.

وی همچنین تأکید کرد: با توجه به نیاز روزافزون جامعه به خدمات درمانی ویژه کودکان، دولت عزم جدی دارد تا پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند و خانواده‌ها بتوانند از خدمات شایسته و جامع بهره‌مند شوند.

در ادامه این بازدید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گزارشی از وضعیت پروژه ارائه کرد و اعلام داشت: بیمارستان حضرت معصومه (س) با ظرفیت ۲۴۰ تخت‌خواب طراحی شده و تاکنون حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علی ابرازه افزود: این بیمارستان به عنوان تنها مرکز جامع و فوق‌تخصصی ویژه کودکان در استان قم در حال ساخت است و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل و تجهیز آن، بخش مهمی از نیازهای درمانی کودکان در استان برطرف شود.

وی با اشاره به کمبود جدی زیرساخت‌های درمانی ویژه کودکان در استان، تأکید کرد: بهره‌برداری از این بیمارستان می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را کاهش دهد و سطح خدمات درمانی استان را به استانداردهای لازم نزدیک کند.

استاندار قم نیز در حاشیه این بازدید، روند اجرایی پروژه را رضایت‌بخش ارزیابی کرده و بر لزوم تأمین منابع و حمایت‌های لازم برای تکمیل هرچه سریع‌تر بیمارستان تأکید کردند.