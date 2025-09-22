یوسف بهارلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان و فرهنگیان، گفت: در مجموع بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانشآموز در شهرستانهای استان تهران مشغول به تحصیل هستند.
وی با اشاره به شعار امسال وزارت آموزش و پرورش با عنوان «توسعه عدالت برای ایران، برای مدرسه» افزود: انتظار میرود همکاران فرهنگی با توجه به عنایت ویژه دولت به حوزه آموزش و پرورش، بهویژه در زمینه کیفیتبخشی آموزشی و تربیتی، شاهد ارتقای سطح آموزش و تربیت دانشآموزان در کلاسهای درس باشیم.
بهارلو همچنین با اشاره به کاهش ثبتنام دانشآموزان اتباع و موالید دانشآموزان ایرانی، خاطرنشان کرد: این کاهش در آمار ورودی پایه اول نیز تأثیرگذار بوده است.
وی از برگزاری مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی در ورامین با حضور معاون رئیسجمهور در روز سهشنبه خبر داد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران با تأکید بر اهمیت همراهی والدین در روزهای ابتدایی سال تحصیلی گفت: از اولیای محترم تقاضا داریم در روزهای نخست حضور دانشآموزان پایه اول در حیاط مدرسه حاضر شوند تا اضطراب و استرس فرزندانشان کاهش یابد. فضایی مناسب برای حضور والدین در مدارس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تنظیم خواب دانشآموزان، سبک بودن کیف و کولهپشتی و استفاده از خوراکیهای سالم از جمله مواردی است که والدین باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
بهارلو درباره اجرای طرح پایلوت تغییر محتوای آموزشی در یکی از مدارس شهرری اظهار داشت: در این مدرسه، کتابهای درسی به شکل بستههای آموزشی متنوع و جدید ارائه خواهند شد که فراتر از کتابهای سنتی بوده و شامل مجموعهای از محتوای آموزشی است.
وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر تغییری در ساعت حضور دانشآموزان اعلام نشده و برنامه زمانی مدارس همانند سالهای گذشته خواهد بود.
