به گزارش خبرنگار مهر، محسن نهاوندی صبح دوشنبه در نشست خبری نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» با ابراز خرسندی از میزان مشارکت دستگاه‌های اجرایی، این نمایشگاه را تجربه‌ای منحصربه‌فرد در همکاری‌های بین‌دستگاهی خواند و گفت: این انسجام، نویدبخش موفقیت بزرگ این رویداد است.

وی با تشریح ابعاد برگزاری این نمایشگاه، ادامه داد: این رویداد در فضایی وسیع، شامل بیش از ۱۰ هکتار، برگزار می‌شود که بخش عمده‌ای از آن (حدود ۷۰۰۰ مترمربع) به فضاهای مفید اختصاص یافته و در صورت نیاز، قابلیت افزایش تا ۱۲۰۰۰ مترمربع را نیز دارا هستیم. همچنین، امکان برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای جانبی در فضای باز نمایشگاه نیز فراهم است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در خصوص ساختار فیزیکی نمایشگاه افزود: نمایشگاه شامل شش سالن دائمی، دو سالن موقت و فضاهای روباز خواهد بود. وجه تمایز اصلی «شیراز اکسپو» با دیگر نمایشگاه‌ها، نقش مستقیم شرکت نمایشگاه‌ها به عنوان مجری اصلی آن است که امکان مدیریت بهتر و هماهنگ‌تر را فراهم می‌آورد.

نهاوندی در ادامه به جزئیات حضور هیأت‌های خارجی پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم حداقل ۳۰۰ نفر از هیأت‌های خارجی در این رویداد حضور یابند. تاکنون بیش از ۲۰ کشور علاقه‌مندی خود را برای مشارکت اعلام کرده‌اند و حدود ۶۰ سرمایه‌گذار خارجی از کشورهایی چون پاکستان، عراق، قطر، عمان، افغانستان و امارات متحده عربی که سوابق سرمایه‌گذاری موفقی داشته‌اند، مورد تأیید قرار گرفته و برای حضور نهایی آماده‌اند.

وی همچنین بر اهمیت جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور تأکید و ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، برقراری ارتباط مؤثر با ایرانیان خارج از کشور و بهره‌گیری از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها برای رشد و توسعه استان است. در همین راستا، رایزنی‌های گسترده‌ای با بخش‌های مختلف این جامعه صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس اهمیت دستیابی به نتایج عملی و ملموس از این نمایشگاه را برجسته کرد و افزود: دغدغه اصلی ما و غرفه‌داران، دستیابی به نتایج واقعی و مؤثر است. در روز پایانی نمایشگاه، مراسم اختتامیه‌ای برگزار خواهد شد که طی آن، غرفه‌دارانی که موفق به عقد بیشترین قراردادها و جذب بالاترین میزان سرمایه‌گذاری شده باشند، مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت. میزان مبادلات تجاری و توافقات سرمایه‌گذاری، شاخص کلیدی سنجش موفقیت این نمایشگاه خواهد بود.