به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ارگ آزادی برگزار شد و سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در این برنامه، فرونشست زمین را یکی از جدیترین چالشهای ملی دانست و گفت: فرونشست، دیگر یک مسئله ساده یا صرفاً تهدید نیست. با گزارشی که به دولت ارائه شد، خوشبختانه اراده جمعی برای مقابله با این بحران در حال شکلگیری است و ما با همکاری همه دستگاهها میتوانیم این تهدید را به فرصت برای تقویت انسجام ملی تبدیل کنیم.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه به ضرورت برگزاری جشنوارههای ملی ایران اشاره کرد و آن را فرصتی برای تقویت نشاط و غرور ملی دانست و افزود: این جشنوارهها باید نشاطآفرین، غرورآفرین و هویتساز باشند تا جامعه، بهویژه نسل جوان، احساس یگانگی و افتخار به ایران کند. ایرانیت و اسلامیت دو بال هویتی ما هستند که در هم تنیدهاند و جداییپذیر نیستند. ما مصمم هستیم در نیمسال دوم، ۳۱ جشنواره استانی با محوریت عناوینی همچون «ایران من» و «ایرانی زیبا» برگزار کنیم و ظرفیتهای جدید فرهنگی و اجتماعی را فعال سازیم.
صالحیامیری با بیان اینکه شوراهای راهبردی استانی تاکنون در چهار استان شکل گرفتهاند، تصریح کرد: این شوراها با حضور معینهای استانی باید به نمایندگان واقعی مسائل هر استان در سطح ملی تبدیل شوند و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند. این اقدام، بخشی از رویکرد کلان ما در توسعه حکمرانی فرهنگی و گردشگری کشور است.
وی همچنین به ظرفیتهای مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد از جمله کیش، انزلی و قشم ظرفیتهای بیبدیلی در حوزه گردشگری دارند. باید این ظرفیتها به شکل عادلانه و همافزا در کل کشور توزیع شود تا همه استانها از منافع توسعه بهرهمند شوند.
وزیر میراثفرهنگی درباره منابع مالی جدید گفت: با حمایت دولت، شش هزار میلیارد تومان منابع از محل تبصره ۱۵ برای اشتغال روستایی و کارگاههای کوچک اختصاص یافته و در حال جذب منابع جدید نیز هستیم. این تحولات میتواند منشأ تغییرات بزرگ در زیرساختهای گردشگری کشور باشد.
وی با اشاره به بازگشت رشد گردشگری کشور پس از رکود خرداد تا مردادماه و در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: بر اساس گزارش رسمی دولت، شاخصهای گردشگری در شهریورماه به شرایط عادی بازگشته و روند مثبتی را آغاز کرده است. استانهای خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، شیراز و آذربایجان شرقی در این بازگشت پیشرو بودهاند و این دستاورد حاصل همت مشترک ملی است.
صالحیامیری با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بر ضرورت بازنمایی این فرهنگ برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: هفته دفاع مقدس تنها یک مناسبت نمادین نیست؛ این هفته نماد هویت، غیرت و شرافت ملی ماست. ما باید با مسئولیتپذیری و خلاقیت فرهنگی، این میراث معنوی را برای نسلهای آینده بازتولید کنیم. در اینجا به همه شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه ادای احترام میکنیم و امیدواریم مهمان سفره الهی باشند.
در این برنامه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: تجربههای مرکز پژوهشها نشان داده است هرگاه تعامل و همافزایی کارشناسی میان این مرکز و دستگاههای اجرایی افزایش یافته، نتایج سیاستی و عملیاتی بهمراتب موفقتر و مؤثرتر بوده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه این مرکز نهادی علمی، تخصصی و با رویکردی کاملاً کارشناسی است، تصریح کرد: وظایف مرکز پژوهشها بررسی کارشناسی لوایح، طرحها و موضوعات کلان ملی و ارائه آن به نمایندگان مجلس است. در همین چارچوب، تاکنون بیش از ۱۵۰ گزارش تخصصی در حوزه مأموریتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
نگاهداری وزارت میراثفرهنگی را نهادی بیبدیل و راهبردی در کشور دانست و گفت: این وزارتخانه هم ظرفیتهای بخشی دارد و هم ظرفیتهای فرابخشی. حقیقت این است که وزارت میراثفرهنگی همان وزارت ایران است، چراکه کل هویت، تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در این سه حوزه گرد آمده است.
وی با اشاره به چالش «تورم قوانین» در کشور، از اقدامات مرکز پژوهشها در این زمینه خبر داد و افزود: مرکز پژوهشها فرآیند تنقیح قوانین را آغاز کرده است تا مسیر سیاستگذاری شفافتر، روانتر و اثربخشتر شود و دستگاهها بتوانند با انسجام بیشتری مأموریتهای خود را پیگیری کنند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به ضرورت توسعه ارتباطات علمی اشاره کرد و گفت: ضروری است نشستهای مشترک علمی میان مرکز پژوهشها و دستگاههای اجرایی افزایش یابد و کارویژههای جدیدی برای همکاریهای تخصصی تعریف شود. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در مرکز پژوهشها اقدامی ارزشمند خواهد بود که پژوهشگران کشور را در دستیابی به دادههای معتبر و روزآمد یاری میکند.
نگاهداری با تأکید بر رویکرد عملیاتی مرکز پژوهشها خاطرنشان کرد: برای افزایش اثربخشی و ضریب تأثیر گزارشها، بستههای عملیاتی ویژه دولت آماده کردهایم و پیشنهادهای مشخص و اجرایی خود را مستقیماً به دولت ارائه میدهیم. تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از سه هزار نامه کارشناسی از سوی مرکز پژوهشها به نهادهای مختلف ارسال شده است تا نقش این مرکز در تقویت تصمیمسازی و اثرگذاری ملی برجستهتر شود.
