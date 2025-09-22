به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد که این کشور پس از لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس)، صادرات نفت خود را افزایش داده است؛ اقدامی که به گفته مقامهای رسمی، میتواند درآمدهای دولت را در سطح قیمتهای کنونی بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
علی نزار الشاطری، مدیرعامل سومو روز یکشنبه (۳۰ شهریور) به خبرگزاری دولتی عراق گفت: انتظار میرود افزایش صادرات نفت عراق صدها میلیون دلار درآمد اضافی برای خزانه دولت ایجاد کند.
وی رقم دقیق افزایش صادرات را اعلام نکرد، اما گفت: تولید اضافه روزانه ۲۰۰ هزار بشکهای میتواند به تقویت منابع مالی دولت کمک کند.
بر اساس اعلام وزارت نفت عراق، صادرات نفت این کشور در مرداد بهطور میانگین روزانه ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه بوده است.
سومو پیشبینی کرده است که میانگین صادرات در شهریور ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز باشد.
در اوایل شهریورماه، هشت عضو اوپکپلاس توافق کردند که روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای خود را از اکتبر به بازارهای جهانی بازگردانند.
هشت عضو اوپکپلاس که پس از سالها کاهش عرضه برای حمایت از بازار نفت، از آوریل روند کاهش عرضه داوطلبانه خود را آغاز کرده، اکنون در حال بازنگری در سهمیههای تولید اعضاست.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، اوایل شهریور اعلام کرده بود امیدوار است دیگر اعضای اوپکپلاس سهمیه صادرات نفت عراق را برای بازتاب بهتر ظرفیت تولید این کشور بازنگری کنند.
عراق بزرگترین تولیدکننده دارای مازاد عرضه در میان اعضای اوپک، از سوی اوپکپلاس زیر فشار قرار گرفته است تا برای جبران تخطی از سهمیه توافقشده تولید خود را کاهش دهد.
این کشور عضو اوپک فروردین امسال طرحهایی را برای کاهش بیشتر تولید نفت بهمنظور جبران مازاد عرضه ارائه کرده بود.
