وظیفه امنیت تیک تاک به شرکت آمریکایی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هرچند جزئیات نهایی این قرارداد هنوز مورد توافق قرار نگرفته اما شرکای این معامله اورکل، شرکت سرمایه گذاری سیلور لیک و احتمالا دو میلیاردر یعنی مکلن مرداک و مایکل دل هستند. به گفته یک مقام ارشد کاخ سفید، دولت آمریکا سهامی در این قرارداد نخواهد داشت و عضو هیئت مدیره نیز نخواهد بود.

البته لازم است چین چارچوب این قرارداد پیشنهادی و هرگونه معامله نهایی را تایید کند. این چارچوب برای حل ادامه فعالیت تیک تاک در آمریکا ارائه شده است.

در حال حاضر دو طرف در حال پیشرفت برای رسیدن به توافقی شامل کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران، از جمله شرکت‌های اوراکل و سیلور لیک، برای تصاحب عملیات تیک‌تاک در آمریکا هستند. این درحالی است که طبق زمان بندی که دولت دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد، این فرایند ممکن است تا اوایل سال آینده میلادی تکمیل نشود.

چنین موضوعی ممکن است به معنای آن باشد که فروش تیک‌تاک احتمالا تا یک سال پس از موعد اولیه ممنوعیت آن طبق قانونی که در دولت بایدن تصویب شد اما ترامپ بارها با امضای دستور اجرایی مهلت فعالیت اپ را تمدید کرد، طول بکشد.

بر اساس چارچوب پیشنهادی، شرکت مشترک جدید آمریکایی یک نسخه مجوزدار از الگوریتم توصیه‌ای دریافت خواهد کرد که کاربران تیک‌تاک را در حال اسکرول کردن بی پایان ویدئوها در موبایل هایشان نگه می دارد. در این میان اورکل وظیفه نظارت و ایمن نگهداشتن داده های کاربران آمریکایی را در این سرویس برعهده خواهد داشت.

مقامات آمریکایی قبلا هشدار داده بودندالگوریتم بایت دنس(شرکت مادر تیک تاک) ممکن است توسط مقامات دولت چین دستکاری شود و آنها می توانند از این داده ها برای شکل دادن محتوا در پلتفرم به شکلی غیرقابل ردیابی استفاده کنند.

الگوریتم مذکور محور چالش امنیتی درباره فعالیت تیک تاک در آمریکا بود. چین قبلا اعلام کرد الگوریتم باید تحت کنترل دولت چین باقی بماند. اما در دولت بایدن قانونی با پشتیبانی هر دو حزب آمریکا تصویب شد که طبق آن تیک تاک باید ارتباطات و به خصوص الگوریتم هایش را از بایت دنس جدا کند.

اگرچه جزئیات قرارداد هنوز مشخص نیست اما یک مقام ارشد دولتی اعلام کرد نسخه مجوزدار الگوریتم تیک تاک با داده‌های آمریکایی دوباره آموزش داده خواهد شد تا از عملکرد مناسب سیستم اطمینان حاصل شود.

به همین دلیل مشخص نیست که آیا نسخه آمریکایی تیک‌تاک با چیزی که کاربران در سایر نقاط جهان مشاهده می‌کنند، متفاوت خواهد بود یا خیر. جاسمین انبرگ، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی eMarketer، می‌گوید: هر تغییر قابل‌توجهی که در خدمات یک پلتفرم شبکه اجتماعی ایجاد شود، ریسک دور شدن و ناراضی شدن مخاطبان آن را افزایش می‌دهد.