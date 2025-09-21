افشای جزئیات جدید از توافق چین و آمریکا بر سر تیک تاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، طبق این قرارداد بخش اعظم شاخه کسب وکار این اپ اشتراک گذاری ویدئوی کوتاه در آمریکا تحت مالکیت شرکت هایی از این کشور قرار می گیرد.

لیویت اعلام کرد از هفت صندلی هیئت مدیره تیک تاک، شش مورد به شرکت های آمریکایی تعلق خواهند داشت و الگوریتم های این اپ چینی توسط آمریکا کنترل می شود.

وی در این باره گفت: تاکنون درباره تمام جزئیات توافق شده و حالا فقط نیاز به امضای قرارداد است که تصور می کنم در روزهای آینده این امر نیز انجام شود.

خبرگزاری بلومبرگ نیز گزارش داد یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده سرمایه گذاران جدید تیک تاک شرکت های اورکل، اندریسین هورویتز و شرکت سهامی خاصی سیلور لیک منیجمنت هستند. در این میان اورکل مسئولیت امنیت و ایمنی اپ را برعهده دارد. بایت دنس، مالک فعلی تیک تاک نیز کمتر از ۲۰ درصد سهام این شرکت زیر مجموعه را در اختیار خواهد داشت.

تاکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور مرتب مهلت قانونی تیک تاک برای واگذاری کسب وکارش در آمریکا یا تعطیلی آن را به تعویق انداخته، روز جمعه اعلام کرد رئیس جمهور چین نیز قرارداد تیک تاک را تایید کرده است.