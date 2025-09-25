به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه در کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه به وقت این کشور فرمان اجرایی را امضا خواهد کرد که طی آن اعلام می‌شود توافقی که دولت در حال مذاکره بر سر آن برای فروش بخش آمریکایی تیک‌تاک است، الزامات تعیین‌شده در قانونی که در سال ۲۰۲۴ تصویب شده را برآورده می‌کند.

کاخ سفید در روزهای گذشته فاش کرده بود ترامپ اعلام می‌کند توافق مربوط به واگذاری مالکیت بخش آمریکایی تیک‌تاک از شرکت چینی «بایت‌دنس» با الزامات قانونی مصوب کنگره مطابقت دارد. براساس قانونی که در دولت جوبایدن امضا شده بود، اپ چینی باید واگذار می‌شد یا در غیر اینصورت فعالیت آن در آمریکا پایان می‌یافت.

رئیس جمهور آمریکا اجرای قانون گفته شده را تا اواسط دسامبر به تعویق انداخته است. از سوی دیگر تلاش‌ها برای جدا کردن دارایی‌های آمریکایی تیک‌تاک از پلتفرم جهانی آن، جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی، و اطمینان از اینکه مالکیت جدید به عنوان یک واگذاری کامل مطابق با قانون سال ۲۰۲۴ شناخته شود، ادامه دارد.

ترامپ که در تیک تاک ۱۵ میلیون فالوئر دارد، این پلتفرم با ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی را عاملی مؤثر در پیروزی مجددش در انتخابات سال گذشته می‌داند. کاخ سفید نیز ماه گذشته یک حساب رسمی در تیک‌تاک راه‌اندازی کرد.