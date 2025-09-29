اندونزی تیک تاک را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس ضدانحصار اندونزی تیکتاک را به دلیل اعلام دیرهنگام ادغام پلتفرم تجارت الکترونیک Tokopedia، ۱۵ میلیارد روپیه (معادل ۹۰۰ هزار دلار) جریمه کرد.
تیکتاک که زیرمجموعه شرکت چینی بایتدنس است، در ژانویه ۲۰۲۴ خرید ۷۵.۰۱ درصد از سهام Tokopedia را از شرکت PT GoTo Gojek Tokopedia به ارزش ۸۴۰ میلیون دلار نهایی کرده بود.
سخنگوی تیکتاک در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که شرکت به رأی رگولاتور احترام میگذارد و همچنان بر تعهد خود به حفظ اصول رقابت عادلانه پایبند است.
آژانس آنتیتراست اندونزی اختیار دارد موارد نقض قوانین رقابتی را بررسی کرده و بر اساس نتایج تحقیقات، جریمه یا محدودیتهایی علیه شرکتها اعمال کند.
