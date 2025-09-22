آیت الله حسینی بوشهری:موفقیت دولت موفقیت همه ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری ظهر دوشنبه در دیدار با معاون اجرایی رئیس‌جمهور که در دفتر جامعه مدرسین برگزار شد، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: علت درخواست آتش‌بس از سوی دشمنان، علاوه بر اقدامات نظامی و رسانه‌ای، انسجام و اتحاد مردم بود که باید به هر قیمتی حفظ شود.

وی افزود: کاهش تنش‌های داخلی یکی از مظاهر خدمت به مردم است و نباید پیام ضعف به دشمن ارسال شود و مردم باید با دولت همکاری کنند و دولت نیز هر اقدامی که می‌تواند برای خدمت به مردم انجام دهد.

رئیس جامعه مدرسین با اشاره به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت اظهار کرد: موفقیت دولت، موفقیت همه ماست، زیرا دشمن همه بخش‌ها را هدف گرفته است.

وی افزود: ۴۶ سال است که کشور در برابر دشمن ایستاده و با وجود فشارها، نظام جمهوری اسلامی و ملت استوار باقی مانده‌اند.

آیت‌الله حسینی بوشهری همچنین بر ضرورت ترویج ارزش‌های دینی در جامعه تأکید کرد و گفت: جامعه ما با جوامع غربی متفاوت است و عمده سرمایه ما توکل به خدا و اهل‌بیت است و این اعتقادات و باورها در روزهای سخت کشور را یاری می‌کند.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس یادآور شد: با وجود کمبود تجهیزات، همت جوانان، دعاهای مردم و رزمندگان موجب پیروزی شد.

رئیس جامعه مدرسین، همبستگی اجتماعی در سایه توکل به خدا و برنامه‌ریزی دقیق را عامل اصلی حل مشکلات کشور دانست و ابراز امیدواری کرد تا دولت در رفع ناترازی‌ها و تنگناهای اقتصادی و دیپلماتیک موفق باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور تأکید کرد: کشور ما دارای استعدادهای فراوان و ظرفیت‌های خدادادی است و با همت مردم و مدیران، می‌توان بر مشکلات فائق آمد.