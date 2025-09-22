  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

معاون وزیر ورزش خبر داد؛

تقدیر از قهرمانان کشتی فرنگی با حضور رئیس‌جمهور؛ جشن ملی در آزادی

معاون وزیر ورزش از برگزاری مراسم تقدیر از کشتی‌گیران با حضور رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشروین اسبقیان، معاونت قهرمانی وزارت ورزش، در حاشیه مراسم استقبال از تیم ملی کشتی فرنگی ایران درباره پاداش قهرمانی از سوی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: بر اساس آئین‌نامه موجود، پاداش‌های قهرمانی جهان برای قهرمانان مشخص است و ان‌شاءالله در اسرع وقت با حضور رئیس‌جمهور محترم و محبوب، دکتر پزشکیان، از این قهرمانان تقدیر و تشکر خواهد شد.

وی در ادامه درباره جشن قهرمانی ملی افزود: برای این موضوع نیز تدابیری اندیشیده شده است و فردا شب، ساعت ۸ در استادیوم آزادی، جشن قهرمانی برای این عزیزان افتخارآفرین برگزار خواهد شد.

اسبقیان خاطرنشان کرد: این جشن با همکاری وزارت ورزش، شهرداری و مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی برگزار می‌شود تا از ملی‌پوشان قهرمان کشتی فرنگی به شایستگی قدردانی شود.

کد خبر 6598449
سیده فرزانه شریفی

