مترو و فرودگاه قم تحرک تازه‌ای در زیرساخت‌های استان ایجاد می‌کند

قم- معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به پیگیری جدی دولت در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان قم گفت: راه‌اندازی مترو و فعال‌سازی فرودگاه قم تحولی اساسی در زیرساخت‌های این استان ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه بعدازظهر دوشنبه در ادامه سفر خود به قم و در حاشیه بازدید از پروژه‌ها درباره پروژه‌های عمرانی این استان اظهار کرد: موضوع فرودگاه قم از سوی استاندار پیگیری می‌شود و امیدواریم با ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هرچه زودتر این پروژه مهم به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به پروژه متروی قم گفت: با ورود امکانات و واگن‌های جدید، خط مترو در مسیر هفت کیلومتری مرکز شهر که پر ترددترین بخش قم است، در اولویت بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت احداث بیمارستان نور گفت: بیمارستان نور با همت و حمایت مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت‌الله سیستانی در حال احداث است و می‌توان آن را یکی از پیشرفته‌ترین بیمارستان‌های کشور دانست.

وی با بیان اینکه این مجموعه از نظر تجهیزات و زیرساخت‌ها در سطحی ممتاز قرار دارد، افزود: بیمارستان نور با استانداردهای بین‌المللی طراحی و ساخته می‌شود و امیدواریم با تداوم حمایت‌های آیت‌الله سیستانی، روند تکمیل این پروژه سرعت بیشتری پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: این مجموعه بیمارستانی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای بیماران منطقه خاورمیانه نیز اثرگذار خواهد بود و می‌تواند نقشی مهم در ارتقای سطح خدمات پزشکی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: مراحل اولیه افتتاح درمانگاه این مجموعه به‌زودی آغاز می‌شود و بخش‌های اتاق عمل نیز در حال آماده‌سازی هستند.

قائم‌پناه با اشاره به پایین بودن شاخص‌های درمانی در استان قم گفت: راه‌اندازی بیمارستان نور، بیمارستان کودکان و همچنین بیمارستان خاتم می‌تواند به شکل قابل توجهی ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان را افزایش دهد.

وی افزود: دولت نیز در حد توان و از محل اعتبارات در دسترس، از این طرح‌ها حمایت خواهد کرد.

مهدی بخشی سورکی

