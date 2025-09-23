  1. استانها
حیدری: طوفان ۱۰۱ کیلومتری اولین مهمان پاییزی مردم زابل

زاهدان - مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: همزمان با شروع فصل پاییز، طوفان شدیدی با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز (۱ مهر ۱۴۰۴) زابل را درنوردید.

محسن حیدری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با شروع فصل پاییز، طوفان شدیدی بامداد امروز (۱ مهر ۱۴۰۴) زابل را درنوردید. سرعت وزش باد در این شهرستان به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوخاک ناشی از آن شعاع دید افقی را تا ۸۰۰ متر کاهش داد. همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شد و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستانی افزود: تا چهارشنبه در شمال استان وزش باد شدید و گردوخاک و مناطق مستعد گاهی طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و نوار شرقی استان وزش باد و غبار انتظار می‌رود.

حیدری توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در ترددهای جاده‌ای احتیاط مدنظر قرار گیرد، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز شود.

