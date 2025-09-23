مهاجرانی: ایران در حوزه موشکی کوتاه نخواهد آمد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس هشت ساله و دفاع دوازده روزه در برابر رژیم صهیونیستی، گفت: می‌خواهم در هفته دفاع مقدس خدمت ایثارگران که جانفشانی کردند و رنج کشیدند و بسیاری از این رنج‌ها برای جانبازان ما و خانواده‌های محترم آن‌ها همچنان ادامه دارد و همچنین خدمت همه شهدا و مجروحانی که در ایام ۱۲ روز دفاع مقدس که توسط رژیم صهیونیستی در کشورمان ایجاد شد، زحمت کشیدند، خون خوردند، رنج کشیدند و باز همچنان نام ایران را بلند نگه داشتند، عرض احترام بکنیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: امروز اول مهر و آغاز سال تحصیلی است. امروز در یکی از مدارس برای زدن زنگ مهر حضور پیدا کرده بودم؛ یکی از صحنه‌های بسیار زیبایی بود که همه دانش‌آموزان ابتدایی با هم سرود جمهوری اسلامی ایران را نه زمزمه می‌کردند، بلکه می‌خواندند. این یکی از زیبایی‌هاست و موقعی که پرچم بر افراشته می‌شود نشان از این دارد که ما نیاز داریم به ایجاد و تقویت هویت کشورمان برای دانش آموزان بیشتر تلاش کنیم.

۱۱۵۰۰ کلاس درس در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است

وی عنوان کرد: نسبت به همه خیرین عزیز و بزرگوار، کسانی که در مسیر افزایش عدالت آموزشی سالیان سال پیش از اینکه رئیس‌جمهور محترم آنقدر وقت بگذارند، این عزیزان همت بالایی در راستای ساخت مدارس داشتند عرض احترام دارم زیرا آنان مدت مدیدی است که در راستای مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری تلاش می‌کنند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: این آمار را من از وزیر محترم آموزش و پرورش عرض می‌کنم که حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز امروز در کلاس درس حاضر می‌شوند و ۲۴۰۷ فضای آموزشی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

سخنگوی دولت گفت: این فضاهای آموزشی با حدود ۱۱۵۰۰ کلاس درس است و ۹۸ درصد از واجدین شرایط برای ثبت‌نام در پایه اول نیز ثبت‌نامشان انجام شده است.

وی افزود: این عدد از این جهت بسیار قابل توجه است که معمولاً موقعی که با مفهومی به نام ترک کنندگان تحصیل و یا دانش‌آموزانی که تحت پوشش تحصیلی نیستند مواجه می‌شویم، باید به این دقت کنیم که چند درصد از دانش‌آموزان از ابتدای زمانی که واجد شرایط می‌شوند، ثبت‌نام کرده‌اند. طبق گزارشی که معاون محترم ابتدایی ارائه دادند، برای آن دو درصدی هم که ثبت‌نام نکرده‌اند پیامک ارسال شده و علت عدم ثبت‌نام بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: این موضوع یکی از مسائلی است که کمک می‌کند به گسترش عدالت آموزشی؛ برنامه‌ای که از اهداف اصلی رئیس‌جمهور محترم بوده و در مسیر تحقق عدالت آموزشی اثرگذار خواهد بود.

سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران خواهد بود

مهاجرانی با اشاره به سفر رئیس جمهور به سازمان ملل، اظهار کرد: امروز شاهد سفر رئیس‌جمهور محترم به نیویورک بودیم. این سفر فرصتی است برای استفاده از تریبون سازمان ملل متحد تا درباره تمدن کهن چند هزار ساله ایران، زمانی که پادشاهان ما اسرای برخی از ادیان را آزاد کردند، و درباره تمدن بزرگ و غنی ما، ثروت تمدنی و افتخار مردم ایران سخن گفته شود.

سخنگوی دولت بیان کرد: طبیعتاً همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم فرمودند، این سفر فرصتی است برای گفتگو با همه کسانی که مایل به گفتگو باشند. گفتگو یک فعل دوطرفه است و باید هر دو طرف بخواهند که گفتگو صورت گیرد. هدف از این سفر این است که نشان داده شود ما به دنبال گفتگو، مذاکره و دنبال کردن مسیرهای دیپلماتیک هستیم.

وی عنوان کرد: سخنرانی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی نیویورک برگزار خواهد شد.

سخنگوی دولت با بیان آنکه سخنرانی رئیس جمهور در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران خواهد بود، گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای احقاق حقوق مردم عزیز ایران و جلوگیری از افزایش فشارها بر مردم، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز بارها فرمودند، بهره برداری از دستگاه دیپلماسی به‌عنوان دستگاهی که می‌تواند بسیاری از گره‌های ما را باز کند و این در کنار قوای نظامی، تأمین‌کننده امنیت مردم خواهد بود.

وی افزود: در بخش‌های دیگری از سفر رئیس‌جمهور، نشست با تحلیلگران آمریکایی، گفتگو با رهبران ادیان -که معمولاً به‌صورت مشخص برگزار می‌شده- و جلسه با ایرانیان مقیم آمریکا خواهد بود. طبیعتاً یکی از موضوعات مهم این است که بتوانیم از ظرفیت همه ایرانیان برای آبادانی ایران استفاده کنیم. لذا گفتگو با هموطنان عزیز ما از موضوعاتی است که همیشه دنبال شده و امسال نیز به‌صورت مشخص، به‌ویژه با توجه به موضوع بازگشت ایرانیان و شکل‌گیری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، که با ریاست آقای دکتر عراقچی فعال خواهد شد، ادامه خواهد یافت.

همچنان باید سال جاری را در زمره خشکسالی لحاظ کنیم

وی در خصوص آغاز سال آبی کشور ادامه داد: نکته دیگری که لازم است بیان کنم آغاز سال آبی است لذا از همه مردم مؤمن می‌خواهیم برای افزایش رحمت الهی دعا کنند. اما پیش‌بینی‌های علمی نشان می‌دهد که همچنان در تداوم خشکسالی هستیم و علیرغم بارش‌هایی که در برخی مناطق آغاز شده، در مقایسه با سال‌های گذشته به‌صورت تجمعی همچنان باید سال جاری را در زمره خشکسالی لحاظ کنیم. همچنین باید از مردم عزیز تشکر کنم که در تابستان گرم امسال با مدیریت مصرف و همراهی، کمک کردند تا بتوانیم یکی از هفت سال پیاپی خشکسالی را پشت سر بگذاریم. برخی از کارشناسان این مدت را پنج سال و برخی هفت سال اعلام کرده‌اند که وظیفه دارم هر دو عدد را ذکر کنم. امروز شورای عالی آب نیز برای همین موضوع تشکیل شد تا مسئله آب در استان‌ها حل و فصل شود و به موضوعاتی از جنس درگیری‌های مردمی تبدیل نشود.

جشن ملی برای دستاوردهای ورزشی و علمی برگزار خواهد شد

مهاجرانی اظهار کرد: با توجه به دستاوردهای ارزشمند قهرمانان ورزشی، پهلوانان و نخبگان علمی کشور، رئیس‌جمهور دستور برگزاری جشن ملی را صادر کردند. این جشن با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار خواهد شد. هدف این است که شاهد شادمانی مردم و سپاسگزاری از قهرمانان و پهلوانانی باشیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: نباید فراموش کنیم که در اثنای جنگ تحمیلی، برخی از دانشجویان در المپیادهای علمی شرکت کردند و موفق شدند مدال‌های رنگارنگ علمی و ورزشی کسب کنند. این نکته بسیار مهمی است. در خصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور و تشکیل شورای عالی ایرانیان نیز باید تأکید کنم که این اقدام می‌تواند به حضور ایرانیان چه به‌صورت موقت و چه دائم در کشور کمک کند و ظرفیت‌های آن‌ها را در خدمت وطن قرار دهد. همان‌طور که در ایام دفاع مقدس نیز شاهد ایستادگی ایرانیان در سراسر دنیا پای ایران و کیان کشور بودیم.

دولت، نظم بودجه‌ای را در تقدیم به‌موقع بودجه و در ساختار و تخصیص آن رعایت می‌کند

وی در خصوص گزارشی از اقدامات دولت در راستای برنامه هفتم، گفت: در شورای اقتصاد در روز دوشنبه موضوعات قطعی شد و گزارش کار هیئت دولت، تصویب‌نامه‌ها، مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها به مجلس محترم ارائه شد. همچنین در مورد خط‌مشی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تصمیم‌گیری شد. دولت خود را مقید می‌داند که نظم بودجه‌ای را چه در تقدیم به‌موقع بودجه و چه در ساختار و تخصیص آن رعایت کند. همچنین چند موضوع به‌شدت مورد تأکید قرار گرفت از جمله بهبود محیط کسب‌وکار، صنعت برق، افزایش رقابت‌پذیری در صنعت و کل حوزه انرژی، درخواست سرمایه‌گذاری شورای اقتصاد برای توسعه و بهره‌برداری از میادین گازی و همچنین معیشت مردم که یکی از ارکان اصلی بودجه است.

سخنگوی دولت گفت: در پاسخ به برخی پرسش‌ها در سال گذشته درباره وفاق، باید با خوشحالی عرض کنم که بله، الحمدلله وفاق نتیجه داده است. مردم عزیز سیستان و بلوچستان در حادثه غمناک هشتم مهرماه ۱۴۰۱ و همراهی قوه قضائیه، نهادهای امنیتی، هدایت‌های مقام معظم رهبری و هماهنگی استاندار محترم، منجر به برگزاری نشست بزرگ و ایجاد وفاق در زاهدان شد که نشان‌دهنده عزم دولت و حاکمیت برای التیام آلام مردم و آغاز فصل جدیدی از اعتماد، عدالت و همدلی است.

تاکنون ۲۴۵۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و حرارتی اضافه شده است

مهاجرانی در خصوص انرژی خورشیدی، اظهار کرد: تمرکز دولت بر انرژی خورشیدی به‌عنوان راهی برای اصلاح و بهبود ناترازی ادامه دارد و تاکنون ۲۴۵۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و حرارتی اضافه شده است.

سخنگوی دولت در پایان مقدمه خود بیان کرد: با توجه به درگذشت خانم ثمینه باغچه‌بان، فرزند استاد باغچه‌بان، ادای احترام می‌کنیم به همه کسانی که در راستای گسترش عدالت آموزشی برای همه اقشار جامعه، از جمله ناشنوایان، تلاش کرده‌اند.

تنوع‌بخشی به صادرات تجاری در دستور کار قرار گرفته است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های دولت برای مقابله با فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: دولت راهبرد خود را پیش از این برای مکانیزم ماشه برای ظرفیت همسایگان و منطقه قرار داده بود. مبادلات تجاری با کشورهای همسایه به‌خصوص در راستای تأمین کالاهایی که مورد نیاز است، تسهیل شده و همچنین تنوع‌بخشی به صادرات تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در هفته گذشته نیز شاهد نشستی بودیم که تجار پاکستان با راهبری خانم دکتر صادق به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک حضور داشتند و این نشست برگزار شد. بنابراین موضوعاتی از این دست صرفاً در قالب برنامه باقی نمی‌ماند، بلکه کاملاً عملیاتی شده و به اجرا درمی‌آید.

مهاجرانی اظهار کرد: گسترش بازارهای هدف و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید داخل، طبیعتاً از جمله موضوعات مهمی است که دولت در حال پیگیری آن است. این اقدامات به‌عنوان راهکارهایی مستقل و فارغ از مکانیزم بازگشت دنبال می‌شود و در دستور کار دولت قرار دارد.

دولت تلاش می‌کند نقدینگی را مدیریت کند

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه‌های دولت برای کاهش قیمت‌ها گفت: در مورد افزایش نقدینگی و وضعیت اقتصاد کلان، طبیعتاً برنامه‌هایی وجود دارد که دستگاه‌های اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با هم دنبال می‌کنند و تلاش آن‌ها این است که بتوانند نقدینگی را مدیریت کنند. البته باور داریم که موضوع کسری بودجه و به‌طور کلی افزایش نقدینگی جزو مسائلی است که سالیان سال به اقتصاد ما آسیب زده است و اتفاقاً این موضوع نیز بخشی از آن به سیاست‌گذاری‌های داخلی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از تحریم‌هایی است که سرمایه‌گذاری در کشور را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: در خصوص کالاهای اساسی، همان‌طور که فرمودید، در مورد کالاهایی مانند برنج، قیمت‌گذاری‌های مصوب انجام می‌شود. برنج خارجی شامل این موضوع می‌شود و با قیمت مصوب در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، اما برنج ایرانی شامل قیمت‌گذاری مصوب نمی‌شود و به‌عبارتی، سازوکار بازار تعیین‌کننده قیمت آن است که می‌تواند منجر به تثبیت، افزایش یا کاهش قیمت محصول شود. راهی که دولت در این زمینه دنبال می‌کند، واردات برنج متناسب با ذائقه ایرانی است؛ زیرا ما چند مدل برنج در دنیا داریم و برخی از آن‌ها با ذائقه ایرانی سازگارتر هستند. واردات برنج از انواعی که با ذائقه برخی مناطق کشور سازگارتر است در دستور کار قرار دارد و به شدت پیگیری می‌شود و به زودی انجام خواهد شد.

مهاجرانی اظهار کرد: در مورد مرغ نیز، افزایش دما و برخی آسیب‌ها که ناشی از قطع برق بوده، مشکلاتی ایجاد کرده است. این موضوعی نیست که بخواهیم آن را کتمان کنیم، اما بازار طبق اعلام وزیر محترم جهاد کشاورزی مدیریت شده و در حال حاضر با قیمت حدود ۱۱۲ هزار تومان در برخی میادین اصلی خرید و فروش می‌شود. طبیعتاً یکی از موضوعات بسیار مهم که دولت دنبال می‌کند، حفظ معیشت مردم و جلوگیری از آسیب به آن است. بنابراین نظارت بر قیمت‌ها در کنار تولید منظم و توزیع منظم در دستور کار قرار دارد.

ذخایر سوخت نیروگاه‌ها وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارد

سخنگوی دولت در خصوص موضوع مصرف برق در کشور، گفت: روند مصرف برق صعودی است، اما امسال نیز با افزایش راندمان نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، کمک می‌شود که مصرف سوخت برای تولید برق تا حدودی کاهش پیدا کند. نکته دیگر، به‌روزرسانی و یا اصطلاحاً اورهال کردن برخی از نیروگاه‌ها است که این اقدام نیز موجب کاهش مصرف سوخت آن‌ها می‌شود.

وی افزود: در عین حال ذخایر سوخت وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارد. در اول شهریور ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کمتر از اول شهریور ۱۴۰۲ بود ولی امسال وضعیت بهتر است، اما همچنان موضوع مدیریت مصرف، به‌ویژه در مراکز دولتی و مراکز پرمصرف، مسئله مهمی است. همچنین افزایش تولید برق یک موضوع و جلوگیری از افت فشار و تلفات، موضوع دیگری است و از سوی دیگر، مدیریت مصرف موضوعی است که باید به شدت روی آن کار شود، لذا امیدوار هستیم که امسال شاهد وضعیت بهتری باشیم.

اسنپ‌بک از نظر ایران یک مکانیزم غیرقانونی است

سخنگوی دولت در خصوص کالابرگ اظهار کرد: سازوکار پس‌گشت یا مکانیزم اسنپ‌بک از نظر ایران یک مکانیزم غیرقانونی است. و این موضوع ابعاد روانی گسترده‌ای دارد، اما منکر این نیستیم که به هر حال همین ابعاد روانی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: دولت اقدامات لازم را انجام داده و اولاً دستگاه دیپلماسی به شدت تلاش می‌کند که از فعال شدن این مکانیزم جلوگیری کند. از جمله سفرهای متعدد وزیر امور خارجه به‌عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی و تیم ایشان، دقیقاً در همین راستا بوده است. ما هیچ‌گاه از تحریم‌ها استقبال نکرده‌ایم و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، حتی اگر بشود یک ساعت زودتر تحریمی برداشته شود، لذا فعالیت برای آن در دستور کار دولت قرار گرفته است. دولت از ابتدای استقرار، با توجه به فضایی که تحویل گرفته بود، آمادگی لازم را برای مواجهه با این موضوعات داشت؛ بنابراین مسائل معیشتی مردم و از جمله کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد و تلاش دولت این است که آثار سو آن حداقل بر زندگی مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، حاکم نشود.

دیکته کردن نظرات یک طرف به طرف دیگر، گفتگو نیست

مهاجرانی در خصوص مکانیزم ماشه و بدعهدی اروپایی‌ها، گفت: باید گفت اروپایی‌ها همان‌طور که پس از خروج آمریکا از برجام کمکی نکردند، علی‌رغم تمام تلاش‌ها و قول‌هایی که داده بودند، هیچ کمک نکردند. بنابراین از زمان خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ شاهد فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران بوده‌ایم.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که دستگاه دیپلماسی و رئیس‌جمهور، همان‌طور که امروز صبح در فرودگاه فرمودند، از هر فرصتی برای گفتگو و حل مسائل مردم استقبال می‌کنند، اما گفتگو یک فعل دوطرفه است و دیکته کردن نظرات یک طرف به طرف دیگر، گفتگو نیست. گفتگو و مذاکره به این معناست که دو طرف در مورد موضوعی بنشینند و با هم صحبت کنند، که با این‌که بخواهیم بگوییم «من به تو دستور می‌دهم» کاملاً تفاوت دارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور و دولت ایشان همه فرصت‌ها را در راستای حل مسائل کشور مغتنم می‌دانند، این فرصت نیز چنین است. علاوه بر این، تریبون سازمان ملل تریبون مهمی است که فرصتی برای رساندن صدای مردم ایران، ایستادگی آن‌ها و فرهیختگی تمدن ایران فراهم می‌کند و رئیس‌جمهور از این فرصت استفاده خواهد کرد. طبیعتاً صحبت‌های دوجانبه ایشان با رؤسای کشورهای دیگر نیز در راستای تلاش دولت برای جلوگیری از فشارها و بازگشت تحریم‌ها خواهد بود. در عین حال برنامه‌های دولت آماده است که اگر این سازوکار فعال شود، چگونه فشارها بر مردم کاهش یابد.

وی عنوان کرد: تلاش مسئولان در این سفر این است که از ظرفیت دیپلماسی و همکاری با کشورهای مختلف استفاده شود، حقانیت مردم ایران و فرهیختگی تمدن ایران معرفی گردد و از افزایش فشارها جلوگیری شود.

عراقچی و لاریجانی هر دو جزو تیم رئیس‌جمهور هستند

سخنگوی دولت در رابطه با مذاکرات و توافق وزیر امور خارجه با رئیس آژانس انرژی اتمی و نیز نقش علی لاریجانی در حل موضوع هسته‌ای کشورمان، گفت: آقای دکتر عراقچی و آقای دکتر لاریجانی هر دو افرادی هستند که توسط رئیس‌جمهور محترم انتخاب شده و جزو تیم ایشان محسوب می‌شوند، در عین حال اینکه تصمیم‌گیری در موضوعاتی نظیر مسائل هسته‌ای، تصمیم‌گیری‌هایی است که در لایه‌های مختلف نظام و در نهادهای متعدد انجام می‌شود. مسلماً کمیته هسته‌ای یکی از نهادهای بسیار مهم است که کار در آنجا باید صورت گیرد و رئیس این کمیته، آقای دکتر لاریجانی هستند که با توجه به اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی هستند و توسط رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند، وظایف مهمی را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور با کسی در منافع مردم و ملت تعارف ندارد و اگر احساس کنند که عملکرد کسی آن‌طور که باید باشد، نیست، چه به صورت شفاهی و چه در صورت لزوم به شکل دیگر حتماً تذکر می‌دهند. به هر حال، رئیس‌جمهور مدافع منافع مردم و کشور هستند. اما نکته مهم این است که قوه مجریه، قوه مجریه است؛ یعنی وظیفه اجرا دارد. کلیت نظام شامل قوای دیگر و نهادهای مختلف است و لذا قوه مجریه و وزیر محترم امور خارجه، اجراکننده تصمیماتی هستند که اتخاذ می‌شود و البته در عین حال تصمیم‌ساز نیز هستند.

روابط ایران با چین و کشورهای منطقه راهبردی و فراتر از تأثیر تحریم‌هاست

مهاجرانی در خصوص روابط کشورمان با کشورهای همسایه و منطقه خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه پیوند ناگسستنی دارد. این پیوند، مبتنی بر مرز، همسایگی و فرهنگ مشترک است و دیپلماسی زیرساختی است که روابط را گسترش می‌دهد. دیپلماسی هم زیرساخت، هم راهبرد و هم ابزار است؛ همه این‌ها با هم مرتبط هستند و در لایه‌های مختلف، کارکردهای متفاوتی دارند.

وی در خصوص رابطه با چین، عنوان کرد: در مورد چین به‌عنوان یک کشور، چین عضوی از بریکس است و در پیمان شانگهای نیز کشوری مؤثر به شمار می‌رود. ما روابط دوجانبه محکمی با چین داریم و یکی از کشورهایی هستیم که با چین روابط مستحکم داریم. همچنین یک موافقتنامه همکاری ۲۵ ساله با این کشور امضا کرده‌ایم، بنابراین، جدا از اینکه مکانیزم ماشه چه تأثیری خواهد داشت، برنامه‌های دولت در راستای گسترش روابط تجاری با همه کشورها، از جمله چین، آماده است، لذا موضوع روابط با چین جز موضوعات راهبردی دولت محسوب می‌شود.

معیشت مردم و نفت در اولویت اجرای رهنمودهای رهبری

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیر مقام معظم رهبری با هیئت دولت و رهنمودهایی که ایشان به اعضای دولت فرمودند، اظهار کرد: نکات متعددی از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید شد که به‌عنوان مواردی است که باید نصب‌العین برای همه وزرا قرار گیرد. در همان روز دیدار، آقای دکتر عارف معاون اول، کارگروهی تشکیل دادند که در آن کارگروه، به‌ویژه موضوع معیشت مردم، کالاهای اساسی و رفع نیاز اقشار کمتر برخوردار مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در راستای موضوع نفت، که یکی دیگر از مطالبات ایشان بود، طبق اعلام وزیر محترم نفت، طی هفت سال گذشته در حال حاضر بالاترین میزان تولید نفت کشور محقق شده است. سرمایه‌گذاری‌های مصوب شورای اقتصاد، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌محور و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی، پیمان شانگهای و بریکس، می‌تواند به اجرای کامل فرمایشات ایشان کمک کند.

توجه به همسایگان و چندجانبه‌گرایی، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع کند

سخنگوی دولت در خصوص با گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، گفت: سفرهای رئیس‌جمهور نشان‌دهنده توجه ویژه ایشان به کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت آن‌هاست. تنوع راهبردها در حوزه تجارت و اعطای اختیارات به استانداران استان‌های مرزی، که شامل مرزهای آبی و خاکی هستند، امکان استفاده کامل از این ظرفیت را فراهم می‌کند. به‌عنوان نمونه، هفته گذشته نشستی با حضور تجار پاکستان برگزار شد. همچنین سفرهای وزرای محترم، از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت به افغانستان و سایر کشورها، ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی را فعال می‌کند و راهبردهای متنوع تجاری را گسترش می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم این است که توجه به حوزه نزدیک و همسایگان، به‌ویژه از طریق چندجانبه‌گرایی، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع کند. دولت بر چندجانبه‌گرایی تأکید دارد و این همان شعاری است که پیمان شانگهای نیز بر آن تأکید دارد. عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای، بریکس و اوراسیا، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کشور فراهم کرده است.

نهاده‌ها با بالاترین کیفیت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سامانه پایش کود و الگوی کشت کشاورزان، ضمن تبریک آغاز سال زراعی و سال آبی جدید، اظهار کرد: طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تأمین و توزیع سه میلیون تن انواع کود به‌صورت یارانه‌ای در سامانه برای کشت محصولات اساسی و بر اساس الگوی کشت انجام شده است. لازم است توجه ویژه به رعایت الگوی کشت شود، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های منابع آبی کشور. سامانه پایش کود نیز در این زمینه کمک‌کننده است. تاکنون نیمی از این مقدار توزیع شده و مابقی آماده عرضه به بازار است.

وی ادامه داد: کیفیت کودها توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان استاندارد تضمین می‌شود و پاسخگویی لازم در این زمینه وجود دارد. بخشی از افزایش قیمت کودها ناشی از افزایش قیمت جهانی است و این امر طبیعتاً تأثیر خود را بر بازار دارد. با این حال، از نظر سموم سال جاری مشکلی وجود ندارد و نهاده‌ها با بالاترین کیفیت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

برای دفاع از مردم خود از کسی اجازه نمی‌گیریم

مهاجرانی در خصوص مکانیسم ماشه و قانون راهبردی مجلس درباره برنامه هسته‌ای کشور، نهادهای ذی‌ربط مسئول تصمیم‌گیری هستند و موضع جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح اعلام شده است. چنانچه اقدام خصمانه‌ای صورت گیرد، تفاهم‌نامه‌های مربوط خاتمه خواهد یافت. قوه مجریه وظیفه اجرای تصمیمات را بر عهده دارد و همچنین در موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری است، نقش تصمیم‌ساز دارد.

سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران حق داشتن انواع موشک‌های دوربرد، میان‌برد و کوتاه‌برد را ندارد، اظهار کرد: این موضوع کاملاً روشن است که ما برای دفاع از مردم خود از کسی اجازه نمی‌گیریم. در طول ۱۲ روز دفاع، همه شاهد بودند که انسجام ملی و قدرت موشکی ما از مردم دفاع کرد. همچنین در طول هشت سال دفاع مقدس نشان داد که هیچ کشوری بدون توان نظامی لازم نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. ما برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم و طبیعتاً در این زمینه هیچ حدی را نادیده نمی‌گیریم، زیرا امنیت مردم با هیچ چیزی قابل معامله نیست. موشک‌ها جزئی از امنیت ملی ما هستند.

مهاجرانی در رابطه با فرآیند و راهبرد وفاق دولت و آثار آن گفت: وفاق راهی نیست که بگوییم همین الان جواب داده است، اما پس از گذشت یک سال، زخمی که بر دل مردم شریف سیستان و بلوچستان بود، الحمدلله در مسیر التیام است. این نشان می‌دهد که همان‌طور که ما مؤمن به وفاق هستیم، دیگران را نیز دعوت به این ایمان می‌کنیم؛ ایمان بیاورید با مردم که بدون همراهی مردم نمی‌توانیم از سخت‌ترین مسیرها عبور کنیم. ما مؤمن به وفاق هستیم و معتقدیم که رفاه راهبردی است که ما را از همه مسیرهای دشوار عبور می‌دهد. درباره شرایط کنونی باید گفت که تمدن ایران زمین، تمدنی کهن است و بارها شاهد جنگ‌های بزرگ در این تمدن بوده‌ایم، اما این نشان می‌دهد که ایران ریشه در تاریخ دارد و سهم بزرگی از تاریخ تمدن جهان متعلق به ایران و ایرانیان است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دل قوی داشته باشید؛ خداوند که بالاست، به همراه خردمندی سیاست‌گذاران و رهبری‌های مقام معظم رهبری، ان‌شاءالله از این مسیر نیز عبور خواهیم کرد. در کنار هم باشیم، هیچ آفتی بر ما وارد نخواهد شد. وفاق در همه ارکان نظام و در کنار مردم الزامی است.

شورای عالی ایرانیان خارج از کشور فعال می‌شود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دولت برای مهار تورم در کشور، اظهار کرد: شش ماه اول سال را می‌توان به ایام قبل از دفاع ۱۲ روز و پس از آن تقسیم کرد. در ایام قبل از دفاع ۱۲ روزه، تورم روند کاهشی داشت، اما پس از آن افزایش یافت و بنابراین تورم در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمی افزایش داشته است. ما بر این اصل تأکید داریم که مهم‌ترین راهبرد وفاق با مردم، صداقت است و باید صادقانه با مردم سخن گفت.

وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری است؛ هرچه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود، تورم کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی نیز سیاست‌های کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را دنبال می‌کند و چهار اقدام جدی در دستور کار دارد که شامل کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح بانک‌های ناتراز، مدیریت انتشار اوراق مالی، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین تأمین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است. همچنین جلسات تنظیم بازار با حضور همه ارکان، از صنوف و اتاق اصناف تا سازمان تعزیرات حکومتی، برگزار می‌شود تا در راستای کنترل بازار اقدامات مؤثر انجام شود.

مهاجرانی در رابطه با بازگشت ایرانیان خارج از کشور که اخیراً مورد تأکید معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است، گفت: برخی مشکلات این عزیزان گاهی به مسائل حقوقی و قضائی محدود است، اما نباید این مسائل را به موضوعات سیاسی تعمیم داد. در جلسه‌ای که با حضور آقای دکتر عارف برگزار شد، تصمیم گرفته شد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور فعال شود و با هماهنگی همه دستگاه‌ها، از جمله قوه قضائیه، زیرساخت‌های بازگشت این عزیزان به کشور فراهم گردد.

وی تاکید کرد: اولویت، بازگشت این افراد است و استفاده از ظرفیت‌های مختلف آن‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. هدف این است که این عزیزان بتوانند با خیال راحت به کشور و خانه خود رفت‌وآمد کنند و هیچ‌گاه شاهد مشکلاتی مانند انتقال پیکر آنان به ایران نباشیم. ان‌شاءالله تا پایان اسفند، زیرساخت‌ها آماده خواهد شد و شاهد ورود این عزیزان به کشور باشیم.

دولت در صدد حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است

سخنگوی دولت گفت: در پاسخ به پرسشی درباره خوش‌بینی دولت نسبت به توقف مکانیزم اسنپ بک، اظهار کرد: توضیحات مفصل پیش‌تر ارائه شده است، اما تکرار سوال ناشی از اهمیت آن است و هیچ اشکالی ندارد که پرسش‌ها در این حوزه متعدد باشد. شما به‌عنوان کسانی که صدای مردم را منتقل می‌کنید، دغدغه‌مند هستید و این امر قابل احترام است. دولت اصولاً خوش‌بین است، اما بدبینانه‌ترین سناریوها نیز از قبل طراحی شده است؛ زیرا سیاست‌گذار نباید امور کشور را تنها به خوش‌بینی خود وابسته کند. سناریوها از ابتدای این موضوع پیش‌بینی شده بود و در عین حال، ما از هیچ فرصت دیپلماسی برای احقاق حقوق مردم فروگذار نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: ما به گفتگو مؤمن هستیم، اما گفتگو باید دوطرفه باشد و طرف مقابل نیز بخواهد که مسائل حل شود؛ اگر بخواهند یک‌طرفه عمل کنند، این گفتگو محسوب نمی‌شود.

مهاجرانی در خصوص محدودیت یا حذف بودجه نهادهای خاص اینکه احیاناً مجلس دوباره این بودجه را برگرداند، گفت: نظم‌بخشی به بودجه از موضوعاتی است که مجلس نیز بارها بر آن تأکید کرده و از دولت خواسته است. این امر جزو الزامات مملکت‌داری است و هیچ ربطی به قوه خاصی ندارد. در شرایط تحریم و محدودیت منابع درآمدی، انضباط بودجه‌ای به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: اولویت‌بندی‌ها در داخل سازمان برنامه شامل ادغام برخی سازمان‌ها، پاسخگو کردن نهادها و تعیین دقیق خدمات ارائه شده است. هر سازمانی که از بودجه عمومی، از محل فروش نفت یا مالیات مردم استفاده می‌کند، باید مشخص کند چه خدمتی به مردم ارائه می‌دهد. آنچه اهمیت دارد، رعایت حق‌الناس است و دولت با نظم بودجه‌ای در صدد ایجاد این شفافیت و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.

همه سناریوها در واکنش به فعال شدن مکانیسم «ماشه» موجود است

سخنگوی دولت گفت: در خصوص اینکه آیا جمهوری اسلامی در صورت فعال شدن مکانیسم «ماشه» از معاهده NPT خارج خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه راهکارهایی اتخاذ کند و طبیعتاً باید اجازه دهیم زمان مشخص کند چگونه پیش خواهد رفت. همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام، همه سناریوها موجود است، اما در حال حاضر پاسخ دقیق به این پرسش امکان‌پذیر نیست.

مهاجرانی در رابطه با توافق صورت گرفته میان وزیر امور خارجه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: پیشنهاد مطرح شده منطقی، متوازن و معقول بود و با توجه به اینکه این پیشنهاد بر عدم فعال‌سازی این مکانیسم تأکید دارد، یعنی اگر بخواهیم به تحریم‌های سازمان ملل بازگردیم، این اقدام عملاً بی‌معنی خواهد بود. این مدل همکاری طبیعی است و معنای آن این است که مکانیسم فعال نشود.