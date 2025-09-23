آغاز مجدد فعالیت فرودگاه کپنهاگ پس از حادثه پهپادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، پروازهای فرودگاه کپنهاگ که پس از دریافت گزارش‌هایی درباره رویت پهپاد بر فراز آسمان اطراف فرودگاه به تاخیر افتاده و لغو شده بود، از سر گرفته شد.

پروازهای بزرگ‌ترین فرودگاه دانمارک عصر دیروز به دلیل آنچه رویت پهپاد اعلام شده بود، لغو شد. پلیس دانمارک اعلام کرده بود که دو یا سه پهپاد غول پیکر بر فراز آسمان رویت شده است.

این فرودگاه از ساعت ۸:۲۶ دقیقه به وقت محلی عملیات‌های پروازی خود را متوقف کرد. براساس داده‌های سامانه رصد زنده پروازهای هوایی (فلایت‌رادار) حدود ۳۵ پرواز به فرودگاه‌های جایگزین منتقل شدند.

سخنگوی فرودگاه کپنهاگ گفت که پلیس در حال شناسایی پهپادهاست اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. این فرودگاه تا نیمه‌شب به وقت محلی ازسرگیری پروازها را تایید نکرد اما درباره تداوم تاخیر و لغو پروازها هشدار داد.

سپس پروازها اوایل امروز از سر گرفته شد اما NRK نروژ گزارش داد که یک حادثه پهپادی در اسلو، فرودگاه این شهر را مجبور به انتقال تمام پروازها به یک باند کرده است.

پلیس دانمارک اضافه کرد که به نظر می‌رسد پهپادها از طریق یک «اپراتور توانمند» از چندین جهت به پرواز درآمده و پس از ایجاد اختلال ناپدید شدند.