به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش ظهر یکشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه فرآیند امکان‌سنجی الحاق حدود ۴۷۰ هکتار از اراضی شمال‌شرقی شهر زنجان به محدوده شهری که بیشتر متعلق به تعاونی‌های مسکن بوده و بیش از ۳۰ سال در انتظار تعیین تکلیف است، گفت: با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در دستور کار قرار گرفت.

وی ابراز کرد: بر اساس طرح جامع مصوب سال ۱۴۰۰، مقرر شده بود که این الحاق در قالب یک طرح موضعی و موضوعی یکپارچه صورت گیرد تا ضمن ساماندهی اراضی، وضعیت کمربندی شمالی شهر نیز مشخص شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، گفت: اجرای این طرح به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شده و طبق توافقات صورت گرفته، سهم مالکین و شهرداری زنجان از منافع اراضی مشخص شده است.

بیات منش تاکید کرد: در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه نیز با هدف تسهیل توافقات میان دولت و مالکان خصوصی اراضی حاشیه‌ای شهرها، چارچوبی شفاف برای تعیین سهم دوطرف ارائه کرده است.