حیدری:استان ایلام دارای ۵۸ باب کتابخانه عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حیدری دی دیدار با دادستان ایلام ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های استان، پیشنهاد استفاده از ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و اجرای طرح خرید کتاب به جای حبس را مطرح کرد که با استقبال دادستان روبه‌رو شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ایلام، در این نشست با اشاره به جایگاه کتابخانه‌های عمومی به عنوان پایگاه‌های فرهنگی مردمی، گزارشی از وضعیت این نهاد در سطح استان ارائه و گفت: در حال حاضر استان ایلام دارای ۵۸ باب کتابخانه عمومی است که با بیش از ۷۴۷ هزار نسخه منابع و بیش از ۴۱ هزار عضو فعال، نقش مهمی در توسعه فرهنگ مطالعه بر عهده دارند.

حیدری با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی کتابخانه‌ها کمبود منابع به‌روز به‌دلیل محدودیت‌های مالی است، افزود: بودجه خرید کتاب در نهاد بسیار محدود است و کتابخانه‌ها امکان تأمین همه نیازهای مطالعاتی مردم را ندارند. از همین‌رو، پیشنهاد می‌کنیم در چارچوب ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، بخشی از مجازات‌های حبس به خرید کتاب و تأمین منابع برای کتابخانه‌ها اختصاص یابد. این اقدام علاوه بر آثار فرهنگی، می‌تواند فرصتی برای جبران و بازپروری اجتماعی افراد فراهم کند.