اقبال: یزد در زمینه صدور اسناد موقوفات رتبه نخست کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، مهدی اقبال، در نشست کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از دستاوردهای شش‌ماهه نخست سال جاری در حوزه ثبت اسناد خبر داد و گفت: با حمایت رئیس کل دادگستری استان، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و مصوبات این کمیته، بسیاری از مشکلات ثبتی در سراسر یزد برطرف و اسناد مالکیت تک‌برگ کاداستری صادر شده است.

وی با اشاره به رشد ۹۹.۹ درصدی کاداستر اراضی زراعی افزود: یزد پس از استان فارس که به پوشش کامل ۱۰۰ درصدی رسیده، در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

اقبال صدور اسناد موقوفات را از برنامه‌های مهم سازمان ثبت اسناد عنوان کرد و اظهار داشت: با همکاری ثبت اسناد و اداره کل اوقاف، در نیمه نخست امسال ۱۸۰۹ سند موقوفه صادر شده و یزد برای چندمین سال پیاپی در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد یزد در ادامه به اجرای موفق قانون ساماندهی در استان اشاره کرد و گفت: این قانون برای صدور اسناد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها تعریف شده و در شش ماه گذشته با همکاری بنیاد مسکن، ۳۵۴۴ سند تک‌برگ کاداستری صادر شده است که رتبه اول کشور را برای یزد به همراه داشته است.

وی همچنین یکی دیگر از مصوبات مهم کمیته را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قانون تعیین تکلیف دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری راه و شهرسازی و امور اراضی جهاد کشاورزی، تاکنون ۹۷ درصد این پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده و تنها سه درصد باقی مانده است.

اقبال در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اظهار داشت: از ۱۶۱ هزار سند دفترچه‌ای موجود در یزد، برای امسال برنامه تعویض ۶۸ هزار جلد پیش‌بینی شده که تاکنون ۴۱ هزار سند آن معادل ۶۱ درصد تحقق یافته است، در مجموع حدود ۱۲۰ هزار سند دفترچه‌ای در استان باقی مانده که امیدواریم با همکاری ثبت احوال، این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.

مدیرکل ثبت اسناد یزد در پایان به بخشی از اسناد مالکیت صادرشده ناشی از مصوبات کمیته استانی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال اشاره کرد و دستاوردهای به‌دست‌آمده را نتیجه هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط دانست.