مردم شیراز نگران صداهای انفجارها نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه ناحیه احمدبن‌موسی (ع) در اطلاعیه‌ای از انفجارات کنترل شده هفته دفاع مقدس در شیراز خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان شیراز می‌رساند که در راستای اجرای برنامه شبیه سازی نبرد چزابه از سه شنبه یکم مهرماه تا شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ بین ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ صدای انفجارات و تیراندازی به گوش خواهد رسید.

لذا با توجه به نمایشی بودن برنامه و اینکه انفجارات کنترل شده می‌باشد هیچ گونه خطری متوجه مردم نخواهد شد و شهروندان شیرازی خصوصاً ساکنان اطراف ایستگاه مترو رازی، بلوار شهید صیاد، بلوار آصف و اطراف اداره پست نگران نباشند و با آرامش خاطر، برنامه‌های جاری خود را ادامه دهند.