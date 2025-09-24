نخستین بانوی تیرانداز قمی به تیم ملی جوانان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، «فاطمهسادات حسینی» تیرانداز توانمند رشته تپانچه، پس از پشت سر گذاشتن مراحل انتخابی، موفق شد جواز حضور در تیم ملی را کسب کند.
این تیرانداز قمی همراه با ملیپوشان ایران برای حضور در رقابتهای جام جهانی عازم هند شده است، مسابقاتی که از دوم مهرماه در دهلی آغاز میشود و تا یازدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.
وی در ترکیب تیم ملی در خط آتش رقابتها قرار خواهد گرفت و نخستین تجربه بینالمللی خود را در سطحی جهانی رقم میزند.
موفقیت حسینی در راهیابی به تیم ملی جوانان، نشانهای آشکار از ظرفیتهای ورزش بانوان قم بهویژه در رشته تیراندازی است، ظرفیتی که با وجود محدودیتها و چالشهای پیشروی ورزش بانوان، توانسته جایگاهی در عرصه ملی به دست آورد.
