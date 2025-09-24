  1. استانها
  2. قم
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

نخستین بانوی تیرانداز قمی به تیم ملی جوانان پیوست

نخستین بانوی تیرانداز قمی به تیم ملی جوانان پیوست

قم – «فاطمه‌سادات حسینی» بانوی ورزشکار در رشته تیراندازی برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان قم موفق شد به ترکیب تیم ملی جوانان کشور راه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، «فاطمه‌سادات حسینی» تیرانداز توانمند رشته تپانچه، پس از پشت سر گذاشتن مراحل انتخابی، موفق شد جواز حضور در تیم ملی را کسب کند.

این تیرانداز قمی همراه با ملی‌پوشان ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی عازم هند شده است، مسابقاتی که از دوم مهرماه در دهلی آغاز می‌شود و تا یازدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.

وی در ترکیب تیم ملی در خط آتش رقابت‌ها قرار خواهد گرفت و نخستین تجربه بین‌المللی خود را در سطحی جهانی رقم می‌زند.

موفقیت حسینی در راهیابی به تیم ملی جوانان، نشانه‌ای آشکار از ظرفیت‌های ورزش بانوان قم به‌ویژه در رشته تیراندازی است، ظرفیتی که با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی ورزش بانوان، توانسته جایگاهی در عرصه ملی به دست آورد.

کد خبر 6600516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها